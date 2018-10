Calcio, Olimpiadi Tokyo 2020: possibile la partecipazione della squadra femminile della Gran Bretagna

Novità in campo olimpico per quanto riguarda il calcio femminile. La FIFA ha infatti accettato la conferma scritta da parte delle quattro associazioni britanniche confermando l’intenzione di consentire a una squadra femminile britannica di qualificarsi per il Torneo Olimpico di Tokyo 2020.

Sarà compito dunque dell’Inghilterra di andare a caccia del pass: lo slot di qualificazione si potrà centrare ai prossimi Mondiali di Francia 2019. Da sottolineare che questa regola sarà ristretta esclusivamente al femminile: per quanto riguarda gli uomini infatti le varie nazionali britanniche parteciperanno singolarmente ai vari tornei e andranno alla ricerca del pass a Cinque Cerchi a livello singolare.













