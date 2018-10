Calcio, Nations League 2019: Italia, ti giochi tutto. In Polonia per vincere lo spettro della retrocessione

Cara Italia, oggi ti giochi tutto. La Nazionale di Roberto Mancini è pronta per la non semplice trasferta di Chorzow in casa della Polonia, match che potrebbe risultare già decisivo per la continuazione della Nations League 2019. L’Italia, infatti, ha un solo punto in classifica dopo il pareggio di Bologna proprio contro i biancorossi per 1-1 e la sconfitta in terra lusitana con il gol vittoria di Andrè Silva del Portogallo. Al momento gli Azzurri si trovano in ultima posizione in graduatoria (a pari merito con la Polonia) e si ritrovano già con le spalle al muro.

L’incubo di una retrocessione nella Lega B potrebbe tramutarsi in realtà e non è solo questione di orgoglio e prestigio. Qualora ciò si dovesse verificare, avrebbe ripercussioni sul ruolo di testa di serie nel prossimo sorteggio degli Europei 2020, il vero obiettivo della nostra compagine. Per questo, al fine di non alimentare lo scetticismo e non trovarsi in una posizione scomoda, pensando alla rassegna continentale, bisognerà affrontare i polacchi con spirito battagliero e tanta voglia di fare. Mancini sembra orientato a replicare la medesima formazione vista nell’amichevole di Genova contro l’Ucraina. Un tridente privo del vero centravanti con Lorenzo Insigne, Federico Bernardeschi e Federico Chiesa a costituire il trio. Un assetto che non vorrà dare dei punti di riferimento, facendo leva sulle grossi qualità tecniche dei tre calciatori, che tanto bene stanno facendo con le maglia di Napoli, Juventus e Fiorentina.

Ebbene sì, il gol. Nella scorsa partita, un gol su azione c’è finalmente stato e ha portato la firma di Bernardeschi, seppur con la collaborazione dell’estremo difensore ucraino. Nell’incontro di Chorzow sarà necessario gonfiare la rete e, preferibilmente, farlo più di una volta per evitare brutte sorprese. La retroguardia nostrana, nonostante la presenza di due giocatori di esperienza come Bonucci e Chiellini, non è apparsa imperforabile. Va da sé che se si vorrà sbancare il campo avversario equilibrio tattico e pragmatismo dovranno albergare nella compagine tricolore.

Non sarà semplice perchè la Polonia è un’ottima squadra. La formazione guidata da Robert Lewandowski, può disporre di elementi di esperienza e qualità in ogni reparto, come Szczesny, Skorupski, Glik, Bereszynski, Grosicki, Krychowiak, Linetty, Zielinski, Milik e il capocannoniere del campionato italiano Piatek. Una Nazionale davvero temibile. Gli Azzurri, quindi sono chiamati a rispondere presente, per tornare a vincere e porre fine al digiuno di successi che ormai dura da un anno.













giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix