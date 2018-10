Basket 3×3, Olimpiadi Giovanili 2018: i risultati della quinta giornata. Nel maschile USA battuti dall’Estonia

Sebbene sia vero che il basket 3×3 sia aperto a qualsiasi risultato, tanto a livello professionistico quanto a livello di Under 18, dopo le due vittorie di ieri dell’Italia, a Buenos Aires s’è visto dell’insospettabile: l’Estonia che supera gli Stati Uniti. Sebbene la selezione americana non sia esattamente formata dai giocatori di maggior lignaggio tra coloro i quali sono ancora nel giro delle high school, fa comunque un certo effetto vederla battuta da una nazione che, tra le baltiche, è quella che meno è stata in grado di esprimersi a livello internazionale.

Di seguito i risultati della giornata odierna:

TORNEO MASCHILE, GIRONE C

Mongolia-Russia 12-19 (Chuluunbaatar, Gantsolmon 5; Vagapov 6)

Estonia-USA 21-14 (Entsik 10; McCaffery 5)

Argentina-Mongolia 22-15 (de la Fuente 9; Chuluunbaatar 8)

Estonia-Russia 21-22 (Kriisa, Lepp 7; Remizov 7)

USA-Argentina 21-18 (McCorkle 10; Giordano Gnass 9)

TORNEO FEMMINILE, GIRONE A

Germania-Iran 19-9 (Enochs 8; Rasoulipour Khameneh 4)

Romania-Cina 14-18 (Cazacu 7; Zheng 9)

Germania-Ungheria 9-20 (Eckerle 4; Toth 9)

Iran-Cina 13-15 (Aghazadegan Ghazvini 9; Han, Zhang, Zheng 4)

Ungheria-Romania 21-10 (Varga 9; Ferariu 6)













Credits: Sito ufficiale YOG Buenos Aires