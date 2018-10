Calcio, Mondiali 2022 a 48 squadre? Gianni Infantino: “Ci stiamo parlando, discussione col Qatar”

I Mondiali 2026 di calcio prevedono la partecipazione di 48 Nazionali rispetto alle 32 attuali ma l’allargamento potrebbe entrare già in vigore in occasione della prossima rassegna iridata che si disputerà in Qatar nel 2022. Ad annunciarlo è il Presidente dell FIFA Gianni Infantino che ha parlato di una discussione in essere per attuare il nuovo format già tra quattro anni.

Il numero 1 del calcio internazionale ha garantito che la decisione definitiva verrà comunque presa prima delle qualificazioni la cui formula deve ancora essere definita nei vari dettagli. Si tratterebbe di un’aggiunta di sedici squadre, uno stravolgimento che non inciderà esclusivamente sulla competizione sportiva ma anche sulla parte organizzativa, il Paese ospitante dovrà essere pronto a rispondere con le adeguate infrastrutture e strutture ricettive.













Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com