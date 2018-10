Basket femminile, Eurolega 2018-2019: Schio in cerca di riscatto contro l’USK Praga

Domani, giovedì 1° novembre, la Famila Basket Schio tornerà in campo per la 2a giornata dell’Eurolega 2018-2019. Alle ore 20.30 al Pala Campagnola Francesca Dotto e compagne affronteranno le ceche del USK Praga in una sfida importante per testare il reale valore della formazione veneta in ambito europeo.

La squadra guidata da Pierre Vincent è reduce dal netto successo di Torino nell’ultima giornata di campionato (61-98 con 22 punti di Jantel Lavander e 17 di Olbis Andrè), ma domani sera dovrà dimostrare di aver superato la brutta sconfitta rimediata in Belgio contro il Castors Braine la scorsa settimana. Un secondo passo falso complicherebbe il cammino europeo e soprattutto toglierebbe fiducia ad una formazione ancora in cerca dei perfetti equilibri dopo i tanti cambiamenti estivi.

Schio dovrà però fare i conti con un avversario decisamente ostico. L’USK Praga è imbattuta nel proprio campionato, non particolarmente competitivo in realtà se si considera che dopo sette gare la formazione guidata da Natalia Hejkova viaggia con una media di 112 punti fatti e 42 subiti a partita. La squadra ceca vanta però una grande esperienza europea: ha già conquistato l’Eurolega nella stagione 2014-2015 e lo scorso anno ha ceduto soltanto nei quarti di finale di fronte alle russe di Ekaterinburg, poi vincitrici del torneo. In più nella 1a giornata l’USK Praga ha ottenuto un importante successo in Russia sul campo del Nadezhda (78-83). I precedenti tra le due squadre vedono in vantaggio la formazione ceca per 3-1, anche se Schio si è aggiudicata l’ultimo confronto disputato (71-63 in casa nel febbraio scorso).

Diverse le giocatrici temibili a disposizione di Natalia Hejkova. La stella della squadra è indubbiamente la statunitense Alyssa Thomas, che ha disputato le ultime quattro stagioni di WNBA con i Connecticut Sun e nella prima partita del girone ha chiuso con 21 punti e 15 rimbalzi. La formazione veneta dovrà fare attenzione anche ad Alena Hanusova e Karolina Elhotova, colonne della nazionale ceca, e alla croata Marija Rezan, che lo scorso novembre con la maglia della nazionale ha messo a segno ben 35 punti nella sfida persa dall’Italia valida per le qualificazioni all’Europeo 2019. Servirà insomma la migliore Schio per portare a casa la vittoria e rilanciarsi nell’avventura europea.













Credit: Ciamillo