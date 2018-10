Calcio, Italia-Ucraina 1-1: gli azzurri rimandano ancora la vittoria. Non basta la rete fortunosa di Bernardeschi

L’Italia non sa davvero più vincere. La nazionale di Roberto Mancini non va oltre l’1-1 nell’amichevole di Genova contro l’Ucraina. Per 60 minuti si è anche vista una buona prestazione degli azzurri, che avevano trovato in maniera fortunosa il vantaggio con Bernardeschi. Successivamente è arrivato il pareggio dell’Ucraina con Malinovskiy. A fine partita anche qualche fischio per gli azzurri, che nell’ultima mezz’ora non hanno fatto vedere nulla.

E’ un’ottima Italia quella del primo tempo e agli azzurri manca solo il gol. Ottimo inizio della squadra di Mancini che sfiora subito il vantaggio prima con Bernardeschi e poi soprattutto con Chiesa, che si fa deviare il tiro, preferendo la conclusione ad un assist per un tutto solo Insigne. Dal calcio d’angolo Verratti inventa e trova in mezzo all’area Bonucci che in girata impegna Pyatov, costretto ad un intervento molto complicato.

Sugli sviluppi di un altro calcio di punizione è Biraghi ad avere sui piedi il pallone dell’1-0, ma il terzino della Fiorentina perde il momento buono per girare verso la porta. L’Italia ha un’altra grande occasione con Insigne, ma il fantasista del Napoli non trova la porta con il destro a giro. Insigne e Chiesa vanno vicino ancora al gol nel finale di tempo, prima della pausa al 43′ per ricordare le vittime del crollo del Ponte Morandi. Un lungo applauso da parte di tutto lo stadio e anche dei giocatori in campo.

Anche al rientro dagli spogliatoi l’atteggiamento dell’Italia non cambia e alla fine gli azzurri trovano il gol, anche se in maniera molto fortunosa. Questa volta Pyatov diventa protagonista in negativo, buttandosi praticamente in porta un sinistro potente di Bernardeschi. Il vantaggio è meritato, ma da quel momento, però, l’Italia si rilassa e smette di giocare inspiegabilmente.

L’Ucraina ne approfitta e al 62′ trova il pareggio con una bella girata volante di Malinovskiy, che mette il pallone nell’angolino alla sinistra di Donnarumma. Gli ospiti prendono coraggio e sfiorano il raddoppio in due circostanze ravvicinate: prima è lo stesso Malinovskiy a centrare la traversa su punizione (Donnarumma non perfetto nella circostanza), poi è Stepanenko sul cross successivo a spaventare gli azzurri, ma questa volta il portiere del Milan è attento e para.

Mancini prova anche a cambiare, ma la sua Italia si è spenta dopo il pareggio ucraino. Un risultato sicuramente deludente ed ora ci sarà la trasferta in Polonia dove si rischia anche la retrocessione nella Serie B della Nations League.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto: Radu Razvan / Shutterstock.com