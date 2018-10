Beach Volley, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: tutti i risultati di mercoledì 10 ottobre

Continuano le sfide dei gironi nel torneo di beach volley alle Olimpiadi Giovanili 2018 in corso di svolgimento a Buenos Aires. Non sono scese in campo oggi le azzurre Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi che sono a punteggio pieno con due vittorie, ma al secondo posto dietro le portoricane Navas/Gonzalez solo per la differenza set.

Questo il riepilogo dei risultati

TABELLONE FEMMINILE

Olimstad/Berntsen (Nor) – Isatu/Iye (SLE) 2-0

Voronina/Bocharova (Rus) – Adicia/Ethlyne (Dma) 2-0

Aninha/Thamela (Bra) – Roskic/Vermette (Can) 2-0

Sinaportar/Mucheza (Moz) – Allcca/Mendoza (Per) 1-2

Ramirez/Narvaez (Ven) – Mali/Kayla (Aru) 2-0

Dickson/Otene (Nzl) – van Driel E./Schoon (Ola) 1-2

Valentine/Peneloppe (Rwa) – Valdez/Gutierrez (Mex) 0-2

Nicole/Canedo (Bol) – Dorcas/Kutekenenyi (Cod) 2-0

TABELLONE MASCHILE

N.Phichakon/T. Phanupong (Tha) – Gysin/Broch (Sui) 0-2

Guvu/Monjane (Moz) – Leon/Jurado (Ecu) 0-2

Santiago/Rivera (Pur) – Esther/Namah (Mri) 2-0

James/Mark (Aus) – Calvo/Chacon (Bol) 2-0

Jorge/Gonza (Par) – Bello J./Bello (Gbr) 0-2

Ayon/Alayo (Cub) – Kpovon/Ariyata (Tog) 2-0

de Groot/Immers (Ola) – Gabriel/Joao Pedro (Bra) 2-0

Amieva/Zelayeta (Arg) – Manas/Sedlak (Cze) 2-0

