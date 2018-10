Basket, Eurocup 2018-2019: Brescia e Torino vanno ancora ko nella seconda giornata

Ancora una sconfitta sia per la Germani Basket Brescia sia per la Fiat Torino nella seconda giornata della fase a gironi di Eurocup. I lombardi sono stati sconfitti in Spagna dal Morebanc Andorra per 110-91, mentre i piemontesi hanno ceduto in casa ai montenegrini del Mornar Bar per 94-90.

Un inizio di stagione disastroso per Brescia, che rimanda ancora la prima vittoria. Sconfitta in Supercoppa, poi alla prima in campionato e poi ancora in Eurocup (2 ko di fila in coppa). Questa volta la formazione di coach Diana deve arrendersi agli spagnoli di Andorra al termine di una partita che ha sempre visto i lombardi inseguire. Nell’ultimo quarto, poi, Andorra ha allungato in maniera decisa, con un parziale di 35-24. Grandissima prestazione per gli spagnoli di Reggie Upshaw, autore di 29 punti, e di David Jelinek (20), mentre il grande ex Michele Vitali segna 8 punti in 26 minuti di gioco. A Brescia non bastano i 20 punti di Bryon Allen e i 17 di Marco Ceron.

Non basta una clamorosa rimonta alla Fiat Torino, che cade davanti al proprio pubblico contro il Mornar Bar. I montenegrini giocano un ottimo secondo quarto e si presentano avanti di quindici punti all’intervallo. Torino, però, reagisce e costruisce un parziale di 17-2 che ribalta completamente l’inerzia della partita e si arriva nell’ultimo quarto a giocare punto a punto. Cotton segna dei canestri importanti, ma la tripla del +4 a diciotto secondi dalla fine di Rebic è decisiva, anche perchè la Fiat butta via l’attacco successivo. A Torino non bastano i 23 punti di Tyshawn Taylor, mentre il migliore per il Mornar è Uros Lukovic con 19 punti.

Questi i tabellini delle partite

MOREBANC ANDORRA – GERMANI BASKET BRESCIA 110-91 (23-19; 24-24; 28-24; 35-24)

Andorra: Albicy 8, Ennis 2, Vitali M. 8, Stevic 12, Shurna 17, Diagne 3, Luz 3, Upshaw 29, Jelinek 20, Whittington 8, Campara n.e., Bartolome n.e.

Brescia: Vitali L. 0, Allen 20, Abass 11, Hamilton 15, Mika 7, Zerini 0, Sacchetti 12, Moss 4, Ceron 17, Laquintana 4, Beverly 1, Caroli n.e

FIAT TORINO – MORNAR BAR 80-84 (23-23; 17-32; 22-9; 18-20)

Torino: Wilson 14, Rudd 9, Anumba ne, Carr 9, Guaiana ne, Poeta 3, Delfino, Cusin 4, Mcadoo 8, Taylor 23, Cotton 10.

Mornar: Carrington, Micovic 13, Koenig 10, Mijovic ne, Mugosa 3, Vujosevic 2, Pavicevic ne, Waller 11, Vranjes 12, Mornar 5, Rebic 9, Lukovic 19.













Credit Ciamillo