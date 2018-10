Calcio femminile, UFFICIALE: l’Inter avrà una sua squadra. Acquisito il titolo della Asd Inter Milano

E’ ufficiale: l’Inter avrà una sua squadra nel calcio femminile. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società nerazzurra ha infatti annunciato l’acquisizione del titolo sportivo dell’Asd Femminile Inter Milano (attualmente prima in Serie B a punteggio pieno dopo due giornate) e, nello stesso tempo, delle prestazioni delle calciatrici appartenenti alla Prima Squadra e alla Primavera. Pertanto il progetto parte dalla serie cadetta, con l’obiettivo di essere parte della principale categoria l’anno venturo.

“Si tratta di un nuovo capitolo fondamentale per il Club, a completamento di un ecosistema sportivo che si arricchisce sempre di più sulla base di una progettualità costante e di una concreta visione per il futuro. L’esperienza di successo maturata attraverso il Settore Giovanile sarà fondamentale per il successo di un progetto come quello Femminile che si pone l’obiettivo di sviluppare un percorso formativo in grado di collegare le numerose categorie giovanili con le nuove formazioni Primavera e Prima Squadra per poter nel prossimo futuro puntare ai più importanti obiettivi sportivi, in linea con ciò che il prestigio del nostro brand ci impone“, ha dichiarato l’amministratore delegato interista Alessandro Antonello.

Una novità che non può che far piacere al movimento delle donne. L’ingresso dei club professionistici maschili può dare una grande spinta come hanno dimostrato Fiorentina e Juventus nelle ultime due annate, seguite quest’anno da Roma e Milan, con le rossonere in vetta al campionato di Serie A con il Sassuolo, altra compagine che ha aderito con gioia a questo cambiamento nell’asset del “Pallone in rosa”.













