Calcio femminile, Serie A 2018-2019: big match Sassuolo-Fiorentina, Milan a Verona, la Juventus affronta l’Atalanta Mozzanica

Domani si ritorna in campo nel campionato di Serie A di calcio femminile 2018-2019 per la quinta giornata. Un sabato calcistico in rosa molto interessante in cui le prime della classe sono attese da impegni da non sottovalutare.

Partiamo dal big match di questo turno, ovvero il confronto tra il Sassuolo (primo in classifica) e la Fiorentina (sesta ma con una partita in meno). Le neroverdi di Gianpietro Piovani hanno stupito in questa primissima parte di stagione, mettendo in evidenza qualità tecniche e morali di primo livello. Il match contro le viola, dunque, è incerto anche perché tra le fila toscane calciatrici del calibro di Ilaria Mauro, Tatiana Bonetti e Alice Parisi sono in grado di fare la differenza. Alle padrone di casa, però, il talento non fa certo difetto. Lo può ben dire Claudia Ferrato (4 gol all’attivo), 21enne nativa di Padova, strepitosa in questo inizio d’annata per la personalità e la forza in area.

Venendo al Milan, la formazione di Carolina Morace è attesa dalla difficile trasferta di Verona (quarto in graduatoria). Le rossonere, in vetta insieme al Sassuolo, saranno messe a dura prova dalle scaligere ma potendo contare su un potenziale offensivo notevole (Valentina Giacinti capocannoniere con 6 reti e Daniela Sebatino con 3 marcature) possono partire coi favori del pronostico anche per la presenza in mezzo al campo di Manuela Giugliano, tra i fari della nostra Nazionale.

Andando in casa Juventus, in terza posizione con 9 punti ma una partita da recuperare (contro l’Orobica il 31 ottobre), le bianconere vogliono continuare la propria striscia positiva dopo il poker contro la Roma. La Vecchia Signora sta gradualmente inserendo i nuovi arrivi del mercato ed infatti l’inglese Eniola Aluko (tripletta contro le giallorosse) ha fatto vedere già dei numeri importanti, senza dimenticare la classe di Cristiana Girelli, altro grande colpo del mercato juventino. Tra le mura amiche di Vinovo la squadra di Rita Guarino se la vedrà contro l’Atalanta Mozzanica, reduce dal ko interno contro il Verona e con tanta voglia di riscatto.

La Roma, ancora a zero punti, andrà a caccia del successo sul rettangolo verde della neo promossa Florentia. Non sarà un match semplice per le capitoline che dovranno essere più concrete in fase realizzativa e meno imprecise in difesa. A completare il turno Orobica-ChievoVerona Valpo e Tavagnacco-Pink Sport Time.

GIORNATA 5 – SERIE A 2018-2019 – 27-10-2018

Florentia-Roma 15.00

Juventus-Mozzanica 15.00

Orobica-ChievoVerona Valpo 15.00

Sassuolo-Fiorentina 15.00

Tavagnacco-Pink Sport Time 15.00

Verona-Milan 28 ottobre alLe ore 12:30

CLASSIFICA SERIE A

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR 1. 10 4 3 1 0 12 4 +8 2. 10 4 3 1 0 11 4 +7 3. 9 3 3 0 0 13 0 +13 4. 7 3 2 1 0 4 2 +2 5. 7 4 2 1 1 6 6 0 6. 6 3 2 0 1 13 4 +9 7. 3 3 1 0 2 1 3 -2 8. 3 4 1 0 3 3 9 -6 9. 0 2 0 0 2 0 3 -3 10. 0 3 0 0 3 2 8 -6 11. 0 2 0 0 2 0 10 -10 12. 0 3 0 0 3 1 13 -12













Foto: Nazzareno Maragon / livephotosport