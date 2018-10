Calcio femminile, ottavi di finale Champions League 2019: Chelsea-Fiorentina, le viola vogliono continuare a sognare

90 minuti di fuoco attendono questa sera (ore 20.35) la Fiorentina Women’s FC di Antonio Cincotta, nel difficile match dell’andata degli ottavi di finale di Champions League di calcio femminile contro le campionesse d’Inghilterra del Chelsea. Una squadra capace di vincere il titolo inglese in tre occasione e di giungere in semifinale di Champions l’anno scorso (sconfitta contro le tedesche del Wolfsburg).

Per questo le gigliate dovranno esprimere sul rettangolo di gioco di Kingsmeadow (Londra) il loro 101% per portarsi a casa un risultato positivo. Le viola, reduci dal successo contro le danesi del Fortuna Hjorring, vogliono continuare a sognare in Europa, dimostrando il loro valore. L’inizio di stagione è stato positivo, come anche il successo della Supercoppa Italiana contro la Juventus dimostra. La compagine di Cincotta, fino ad ora, ha messo in evidenza grande compattezza, in cui alcune individualità sono emerse. Vengono in mentre calciatrici del calibro di Ilaria Mauro, Alice Parisi, Tatiana Bonetti e Alia Guagni. In questo senso, peserà molto negli equilibri tattici della formazione toscana, l’assenza della bulgara Lyliana Kostova, infortunatasi nel match contro le bianconere. Le fiorentine però hanno messo in mostra un collettivo molto coeso che potrà consentire loro di fare a meno anche di una calciatrice importante.

Per quanto riguarda le padrone di casa il pesante 5-0 subito nell’ultimo match di campionato contro l’Arsenal ha alimentato dubbi e perplessità sullo stato di forma delle formazione allenata da Emma Hayes. Certo è che il pesante 11-0 (tra andata e ritorno) inflitto al Sarajevo nel precedente turno europeo la dice lunga sulle potenzialità offensive della compagine. La stella della selezione svizzera Ramona Bachmann e le inglesi Drew Spence, Francesca Kirby ed Hannah Blundell sono atlete di spessore internazionale che contribuiscono a dare grande forza al roster.

Si prospetta pertanto un incontro molto interessante e per la Fiorentina sarà un esame di maturità.













Foto: Daniele Bettazzi / Livephotosport