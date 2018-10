Calcio femminile: l’Italia di Milena Bertolini contro la Svezia. Un’amichevole dal sapore mondiale

Nel weekend orfano del campionato di calcio femminile le attenzioni del mondo del “Pallone in rosa” sono tutte per la Nazionale Italiana che torna in scena dopo aver conquistato il pass per la fase finale dei Mondiali 2019 in Francia (concludendo in vetta al proprio raggruppamento). La FIGC, in accordo con il ct Milena Bertolini, ha stilato un programma probante di amichevoli per garantire alle azzurre una preparazione ad hoc.

La prima della lista sarà la Svezia che la truppa italica affronterà il 9 ottobre (ore 18.15 – diretta su Rai Sport HD) allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona. Un match impegnativo, essendo le scandinave argento a Cinque Cerchi a Rio 2016, nonché formazione di alto rango nel Vecchio Continente. Il computo dei precedenti non è positivo per il Bel Paese: 3 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte. C’è da dire, però, che l’ultimo successo tricolore è quello degli Europei 2017, nel corso del quale la compagine nostrana (già eliminata) seppe superare 3-2 le svedesi nell’ultimo confronto del girone.

Le protagoniste di quell’incontro furono Daniela Sabatino (doppietta) e Cristiana Girelli ed è anche da loro che la squadra di Bertolini vuol ripartire. Le due giocatrici di Milan e Juventus rappresentano dei riferimenti importanti: la rossonera ha iniziato alla grande la sua annata (tre reti in campionato) e può essere letale anche con la maglia azzurra; la bianconera è la leader di questo gruppo per capacità realizzative e di inventare calcio.

Selezione nostrana che ha altre calciatrici da tenere in grande considerazione: Barbara Bonanesea (Juventus), ala vecchio stampo in grado di seminare le avversarie e di essere assai prolifica; Valentina Giacinti (Milan), con le sue cinque reti in Serie A, ha confermato le sue doti di rapace d’area in questo inizio di Serie A; Ilaria Mauro (Fiorentina), l’eroina della Champions League che ha permesso alle viola di continuare il sogno continentale. Un roster ricco di qualità, guidate dal carisma di Sara Gama e che ha in Alia Guagni e Manuela Giugliano altri punti di forza. Per questo il banco di prova rappresentato dalle nordiche sarà utile al tecnico nostrano per farsi un’idea sul futuro e alle atlete stesse, desiderose di mettersi alla prova contro una formazione forte.

Foto: Isabella Gandolfi