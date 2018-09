Calcio femminile: le 24 convocate dell’Italia di Milena Bertolini in vista dell’amichevole contro la Svezia

La Nazionale italiana di calcio femminile di Milena Bertolini, dopo aver conquistato il pass per la fase finale dei Mondiali 2019 in Francia concludendo in vetta il proprio raggruppamento, inizia la preparazione in vista dell’avventura iridata con un programma di amichevoli di grande prestigio.

Un test molto probante sarà quello del 9 ottobre (ore 18.15 – diretta su Rai Sport HD) allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona contro la Svezia, compagine di grande tradizione nel Vecchio Continente ed argento a Cinque Cerchi a Rio 2016. Una sfida per capire a che punto è la formazione di Bertolini che nei precedenti ha un bilancio negativo (3 vittorie, 4 pareggi e 14 sconfitte). Vero è che nell’ultimo confronto, agli Europei 2017, le azzurre, già eliminate nella fase dei gironi, si tolsero la soddisfazione di superare 3-2 le scandinave grazie ad una doppietta di Daniela Sabatino e alla marcatura di Cristiana Girelli.

Le due calciatrici di Milan e Juventus sono presenti nell’elenco delle 24 convocate del ct in questo confronto, che vede un gran numero di calciatrici della Vecchia Signora (campione d’Italia), della compagine rossonera e della Fiorentina, le tre formazioni che sembrano essere le principali candidate al successo del campionato nostrano. In questo senso, osservate speciali Barbara Bonansea (Juventus), Ilaria Mauro (Fiorentina) e Valentina Giacinti (Milan) protagoniste di un grande inizio di stagione.

L’elenco delle convocate

Portieri: Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (AS Roma), Katja Schroffenegger (Inter Milano), Francesca Durante (Fiorentina Women);

Difensori: Elena Linari (Atletico Madrid), Elisa Bartoli (AS Roma), Linda Tucceri Cimini (Milan), Alia Guagni (Fiorentina Women), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Laura Fusetti (Milan), Lisa Boattin (Juventus);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Alice Parisi (Fiorentina Women), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina Women), Sandy Iannella (Sassuolo), Lisa Alborghetti (Milan), Valentina Cernoia (Juventus), Manuela Giugliano (Milan);

Attaccanti: Daniela Sabatino (Milan), Ilaria Mauro (Fiorentina Women), Valentina Giacinti (Milan), Cristiana Girelli (Juventus).













Foto: Isabella Gandolfi