Calcio femminile, le migliori italiane della giornata di Serie A: Barbara Bonansea e Daniela Sabatino letali, Giacinti a segno

Una seconda giornata un po’ particolare quella della Serie A di calcio femminile. Tre infatti sono state le partite ad essere state rinviate e pertanto poche partite si sono disputate per dare chiare indicazioni. I match sono stati spostati per permettere alla Nazionale Italiana Under19 di affrontare i propri impegni. Tuttavia, alcune giocatrici che meritano una menzione, in chiave italiana, ci sono state.

BARBARA BONANSEA (JUVENTUS): una giocatrice completa, capace di inventare calcio con le sue progressioni palla al piede e di essere letale negli ultimi trenta metri come la sua doppietta dimostra. I suoi cambi di passo sono sempre impressionanti e costituiscono una fonte di gioco importante per la Vecchia Signora vittoriosa contro la Florentia.

VALENTINA CERNOIA (JUVENTUS): realizza su rigore ma la sua prestazione va ben al di là delle precisione dagli undici metri. Cuce bene il gioco con la sua dinamicità, garantendo ottima continuità d’azione alla formazione di Rita Guarino. Con l’infortunio di Martina Rosucci, spetta a lei tenere alto il tenore agonistico della zona mediana bianconera.

DANIELA SABATINO (MILAN): due gol che spalancano le porte al successo rossonero nel big match di questo turno contro la Fiorentina. Il suo spirito di sacrificio e la sua voglia di lottare ben si fondono sul suo essere sempre prolifica quando conta buttarla dentro. E lei, in questi casi, non se lo fa dire più di una volta.

VALENTINA GIACINTI (MILAN): contribuisce in maniera decisiva alla vittoria del Milan, scrivendo il proprio nome nel tabellino ma rappresentando anche una spalla ideale per la sua partner Sabatino. Le due giocatrici lavorano l’una per l’altra e i risultati si vedono.

SANDY IANNELLA (SASSUOLO): tanta qualità e quantità per la calciatrice neroverde a segno contro contro l’Atalanta Mozzanica. Nel roster di Piovani, la sua posizione crea sempre disagi alla retroguardia avversaria ed è meritevole della nomination.

ILARIA MAURO (FIORENTINA): la sua rete è stata ininfluente ma la bontà della sua prestazione resta. Le viola escono sconfitte ma la Mauro c’è e lo dimostra anche contro le rossonere.













