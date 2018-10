Doping, Giuseppe Rossi: nessuna squalifica per il calciatore, solo un richiamo dal Tna

Nessuna squalifica per Giuseppe Rossi per quanto riguarda il caso doping che lo aveva coinvolto nell’ultima settimana. Oggi, la prima sezione del Tribunale nazionale NADO Italia, ha accolto le motivazioni del calciatore ex Genoa che era risultato positivo alla dorzolamide dopo un controllo effettuato il 12 maggio scorso al termine della sfida al Benevento.

“La buona fede di Giuseppe è stata capita – ha spiegato il legale di Pepito -, non è stata decisa alcuna sanzione ma solo un richiamo, una nota di biasimo. Non capivamo come questa sostanza sia finita tra gli alimenti di Rossi, non c’è stata alcuna intenzionalità. Ha prevalso la linea della buona fede e della coerenza”.

“Sono sempre stato pulito, questo è un evidente caso da archiviare. La positività è fondata su un’involontaria contaminazione alimentazione” le parole del calciatore in un comunicato all’ANSA.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: lev radin / Shutterstock.com