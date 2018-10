NBA 2019, i risultati della notte (31 ottobre): i Raptors tornano a vincere, i Kings volano, ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder

Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker scatenato anche il connazionale Nicolas Batum (20-7-1), Malik Monk (20-2-1) e Kemba Walker (19-4-8) che con le loro prestazioni hanno permesso alla formazione di coach James Borrego di centrare il bersaglio grosso. Vano il tentativo di rimonta nell’ultimo quarto degli Heat con Dwyane Wade (19-1-4) e Hassan Whiteside (16-12-0) in grande evidenza.

Vittoria importante per Cleveland (136-114) contro Atlanta al Quicken Loans Arena. Guidata da un Rodney Hood da 26 punti (season-high), la squadra di Larry Drew ha finalmente espresso compattezza ed unità di intenti. Una prova collettiva certificata da altri sei giocatori in doppia cifra tra i quali spiccano Cedi Osman (20-5-3), Tristan Thompson (11-13-3) e la coppia George Hill/Collin Sexton da 17 punti. Niente da fare per gli Hawks ai quali non sono bastati i 22 punti di Alex Len e i 24 di Trae Young.

Quarto successo consecutivo per i Kings che si impongono all’Amway Center contro i Magic (107-99). La doppia doppia di Buddy Hield (25-11-3) consente a Sacramento di allungare la propria striscia vincente anche per merito di Willie Cauley Stein (14-11-1) e di un Nemanja Bjelica da 21 punti, 8 rimbalzi e 1 assist. Per Orlando non sono state sufficienti le ottime prove di Aaron Gordon (18-10-3) e Nikola Vucevic (15-15-5) ad evitare il ko. Al TD Garden di Boston, i Celtics superano 108-105 i Pistons grazie al season-high di Kyrie Irving. 31 punti, 5 rimbalzi e 5 assist per lui, fondamentali per Boston nel trovare la via del successo e dare gli impulsi giusti alla manovra offensiva del roster di Brad Stevens. Terzo successo consecutivo per Irving e compagni mentre in casa Pistons da segnalare la doppia doppia di Blake Griffin (24-15-3) al pari di quella di Andre Drummond (17-12-2).

Toronto si riscatta subito dopo il ko contro Milwaukee e riprende il filo del discorso interrotto sconfiggendo 129-112 Philadelphia alla Scotiabank Arena. E’ Kawhi Leonard il mattatore del confronto con i suoi 31 punti, 7 rimbalzi e 4 assist. Un incontro da ricordare per il giocatore dei Raptors autentico trascinatore della franchigia canadese. Un match nel quale, però, tutta la formazione di Nick Nurse si è espressa su livelli estremamente alti come testimoniano i 23 punti di Jonas Valanciunas, i 20 punti di Kyle Lowry e la doppia doppia di Pascal Siakam (15-15-2). In casa Sixers, eccezionale Joel Embiid da 31 punti, 11 rimbalzi e 4 assist ma tanti problemi in fase difensiva.

La coppia Jusuf Nurkic (22-10-2)/Damian Lillard (22-3-7) condanna gli Houston Rockets al Toyota Center. Vittoria di Portland 104-85 e ancora problemi per Houston che perde il quarto match consecutivo. Per la compagine allenata da Mike D’Antoni i punti di domanda sono diversi e non bastano la doppia doppia di Clint Capela (14-14-1) e i 17 punti e 9 assist di Chris Paul a cambiare l’esito di un confronto in cui i Trail Blazers hanno vinto con merito. Al FedExForum Grizzlies a segno 107-95 contro i Wizards. Garrett Temple (20-7-1) e Marc Gasol (19-5-6) gli uomini più in vista del confronto che hanno permesso alla compagine di J.B. Bickerstaff di ottenere il secondo successo consecutivo nella Western Conference.

A completamento del quadro successo dei Thunder alla Chesapeake Energy Arena (128-110) contro i Clippers. Protagonisti del confronto Paul George (doppia doppia da 32 punti e 12 rimbalzi, oltre a 4 assist) e Russell Westbrook (32-4-8) che, coadiuvati anche da un Steven Adams estremamente positivo (18 punti e 10 rimbalzi), hanno ottenuto la vittoria. In casa L.A. eccellente prestazione di Danilo Gallinari con 27 punti che però niente ha potuto contro Oklahoma City.

Questo il riepilogo dei risultati:

Miami Heat-Charlotte Hornets 113-125

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 114-136

Sacramento Kings-Orlando Magic 107-99

Detroit Pistons-Boston Celtics 105-108

Philadelphia Sixers-Toronto Raptors 112-129

Portland Trail Blazers-Houston Rockets 104-85

Washington Wizards-Memphis Grizzlies 95-107

L.A. Clippers-Oklahoma City Thunder 110-128













Foto: Matteo Marchi