Calcio, Europa League 2018-2019: tutti i risultati della terza giornata. Chelsea ed Arsenal a punteggio pieno

Nella terza giornata dell’Europa League di calcio restano a punteggio pieno il Chelsea, che batte per 3-1 il Bate e prenota il primo posto nel Girone L, mentre l’Arsenal vince in casa dello Sporting e si prende la vetta solitaria del Girone E. A punteggio pieno anche Zurigo, nel Girone A, che vince per 3-2 lo scontro diretto con il Bayer Leverkusen, il Salisburgo, nel Girone B, che annienta con un secco 3-0 il Rosenborg, la Dinamo Zagabria ed il Francoforte, che batte 2-o l’Apollon ad avvicina ai sedicesimi anche la Lazio, che vince 1-3 in casa del Marsiglia.

Il Milan cede in casa per 1-2 al Betis e vede avvicinarsi l’Olympiacos, che batte 0-2 in trasferta il Dudelange. Situazione intricata nel Girone G, con Rangers (0-0 con lo Spartak Mosca) e Villarreal (5-0 al Rapid Vienna) a quota 5, nel Girone I, con il Genk che prende la vetta vincendo 2-4 in casa del Besiktas, mentre nel Gruppo J Krasnodar, Siviglia e Standard Liegi sono tutte a quota 6 dopo la vittoria odierna dei belgi sui russi.

Di seguito tutti i risultati odierni:

Europa League – Fase a Gironi (3a giornata) 18:55 Finale AEK Larnaca 1 – 1 Ludogorets (1 – 1) 18:55 Finale Anderlecht 2 – 2 Fenerbahce (1 – 0) 18:55 Finale Dudelange 0 – 2 Olympiakos (0 – 0) 18:55 Finale FC Copenhagen 0 – 1 Slavia Praga (0 – 0) 18:55 Finale Milan 1 – 2 Betis (0 – 1) 18:55 Finale Qarabag 0 – 1 Vorskla (0 – 0) 18:55 Finale RB Lipsia 2 – 0 Celtic (2 – 0) 18:55 Finale Salzburg 3 – 0 Rosenborg (1 – 0) 18:55 Finale Sporting 0 – 1 Arsenal (0 – 0) 18:55 Finale Trnava 1 – 2 Din. Zagabria (1 – 0) 18:55 Finale Zenit Petersburg 2 – 1 Bordeaux (1 – 1) 18:55 Finale Zurigo 3 – 2 Leverkusen (1 – 0) 21:00 Finale Besiktas 2 – 4 Genk (0 – 1) 21:00 Finale Chelsea 3 – 1 BATE (2 – 0) 21:00 Finale Francoforte 2 – 0 Apollon (2 – 0) 21:00 Finale Jablonec 1 – 1 FC Astana (1 – 1) 21:00 Finale Marsiglia 1 – 3 Lazio (0 – 1) 21:00 Finale PAOK 0 – 2 MOL Vidi (0 – 2) 21:00 Finale Rangers 0 – 0 Sp. Mosca (0 – 0) 21:00 Finale Rennes 1 – 2 Dyn. Kyiv (1 – 1) 21:00 Finale Sarpsborg 08 1 – 1 Malmo FF (0 – 0) 21:00 Finale Siviglia 6 – 0 Akhisar Belediye (3 – 0) 21:00 Finale St. Liege 2 – 1 Krasnodar (0 – 1) 21:00 Finale Villarreal 5 – 0 Rapid Vienna (3 – 0)













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mitch Gunn / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it