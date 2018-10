Calcio, Europa League 2018-2019: Marsiglia-Lazio 1-3. La qualificazione ora è più vicina

La Lazio espugna Marsiglia e si avvicina al passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League: i biancocelesti passano per 1-3 in terra francese e salgono a quota 6 punti, mentre i transalpini restano a 1. La vittoria del Francoforte, che batte 2-0 l’Apollon salendo a quota 9 e lasciando gli avversari a 1, spiana la strada anche agli uomini di Inzaghi. Per la Lazio vanno in gol Wallace, Caicedo e Marusic, mentre Payet sigla il momentaneo 1-2.

Nel primo tempo la Lazio parte forte e passa in vantaggio già al 10′: corner biancoceleste di Leiva, Wallace sceglie il tempo alla perfezione, va in cielo e incorna superando Mandanda, in ritardo nell’uscita. La formazione biancoceleste legittima il vantaggio e sfiora a più riprese il raddoppio: al 18′ Caceres per poco in spaccata non trova il bersaglio grosso, al 21′ Immobile coglie il palo esterno con un bel tiro a giro. La formazione italiana continua a cercare il 2-0 ma a fine primo tempo il vantaggio resta minimo e la partita resta aperta.

Nella ripresa la Lazio parte ancora una volta a spron battuto e al 59′ trova il raddoppio con Caicedo: Milinkovic Savic innesca il contropiede e serve Immobile che indovina un gran filtrante per Caicedo, bravo a battere Mandanda in uscita. La formazione italiana controlla nei minuti seguenti, cercando di addormentare la partita, ma al minuto 86 Payet, direttamente su punizione trova l’1-2. La Lazio però non si fa schiacciare dai francesi e al 90′ Marusic si inventa un gran gol battendo nell’uno contro uno il proprio marcatore e mettendo la palla sotto il sette con una gran conclusione. Finisce 1-3.













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock

