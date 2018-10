Calcio, Europa League 2018-2019: Eintracht Francoforte-Lazio 4-1. Biancocelesti dominati, espulsi Basta e Correa

Serata europea da dimenticare per la Lazio, che viene travolta per 4-1 dall’Eintracht Francoforte nella seconda giornata dell’Europa League: in Germania i biancocelesti chiudono in nove contro undici per le espulsioni di Basta e Correa. In gol Parolo (momentaneo 1-1), doppietta di Da Costa, Kostic e Jovic.

Nel primo tempo vantaggio lampo dei padroni di casa, al 4′ su corner irrompe nel cuore dell’area di rigore Da Costa che di piatto destro manda la palla a baciare la traversa ed insaccarsi. I biancocelesti però riescono a riequilibrare la partita al 23′: con la ripartenza, Immobile lancia Correa che alza la testa, vede l’accorrente Parolo e lo serve, con il centrocampista che buca Trapp. Il pari però dura poco, proprio quando l’inerzia della sfida sembrava sorridere agli ospiti, infatti al 28′ Gacinovic serve una bella palla al centro per Kostic che piazza la palla sotto la traversa, dove Proto non può nulla. A fine primo tempo l’episodio che taglia le gambe alla Lazio, proprio nell’ultimo minuto di recupero espulso Basta per doppia ammonizione, per aver fermato la ripartenza dei tedeschi.

Nella ripresa la Lazio si porta in avanti ma già al 52′ arriva il 3-1, con un contropiede dei tedeschi che approfittano di una formazione biancoceleste completamente sbilanciata e Jovic va in gol con un pallonetto da applausi. La partita va in ghiacciaia, al 58′ addirittura la Lazio resta in 9 uomini: espulso Correa per una bruttissima entrata da dietro su De Guzman. I padroni di casa amministrano senza alcun affanno e addirittura nell’ultimo minuto di recupero trovano il 4-1, con un cross dalla sinistra per il piattone vincente di Da Costa ad incrociare sul palo lontano. Finisca 4-1, serata da dimenticare per la Lazio.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Gianfranco Carozza

roberto.santangelo@oasport.it