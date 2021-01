Calcio, Coppa Italia 2021: Lazio-Parma 2-1, un autogol condanna i ducali. Biancocelesti ai quarti di finale

Si è definito il quadro dei quarti di finale della Coppa Italia 2021 di calcio. La Lazio è stata l’ultima squadra a staccare il biglietto per il prossimo turno, sconfiggendo per 2-1 il Parma all’Olimpico di Roma. La rete di Marco Parolo al 23′ e l’autogol di Simone Colombi al 91′ hanno regalato il successo ai padroni di casa, vanificando la realizzazione del rumeno Valentin Mihaila all’83’. Con questo risultato, i romani affronteranno l’Atalanta il 27 gennaio nel prossimo turno di questa competizione.

LA CRONACA

Simone Inzaghi e Roberto D’Aversa danno ampio spazio al turnover, con il tecnico laziale che si affida all’usato sicuro rappresentato da Milinkovic-Savic e Acerbi, col centravanti Muriqi totem offensivo, mentre i ducali lanciano una squadra di giovani talenti, che praticamente mai hanno calcato i campi in campionato. Il differente tasso tecnico si vede e al 14′ il citato Muriqi si mangia un gol già fatto, colpendo malamente con il sinistro. Al 22′ c’è un palo per la Lazio sul diagonale di Pereira e un minuto dopo arriva il gol su stacco imperioso di Parolo, completamente libero in area.

Avanti di una rete i padroni di casa gestiscono il possesso di palla. D’Aversa prova a scuotere i suoi con gli ingressi di Brugman e di Hernani ma è con il giovane Mihaila che crea non pochi pericoli: al 72′ l’attaccante colpisce la traversa e all’83’ è concreto sfruttando l’ottima verticalizzazione di Ricci. La Lazio reagisce e al 90′, capitalizzando un cross dalla sinistra, Muriqi stacca di testa, portando alla deviazione fortuita di Colombi nella propria porta. Evitato quindi lo spettro dei supplementari in casa laziale e quarti in cassaforte.

Foto: LaPresse