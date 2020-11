Pagelle Zenit San Pietroburgo-Lazio 1-0 LIVE, voti Champions League calcio 2020-2021

Si sfidano alla Gazprom Arena Zenit San Pietroburgo e Lazio in un match valevole per la terza giornata di Champions League. I biancocelesti attualmente sono in vetta con quattro punti ma dovranno far fronte a diverse defezioni. I padroni di casa, invece, sono ultimi con un solo punto conquistato nelle prime due partite.

PAGELLE ZENIT-LAZIO: TUTTI I VOTI

LAZIO

Reina s.v. – Praticamente mai impegnato, non può niente in occasione del gol.

Patric 5,5 – Purtroppo anche lui rimane imbambolato sul gol del vantaggio dei padroni di casa.

Hoedt 5 – Forse il più responsabile in occasione della rete subita sbaglia per due volte il posizionamento.

Acerbi 5,5 – Troppo distratto in occasione del gol, così come i compagni di squadra.

Marusic 6 – Al momento non ha fatto valere le sue doti di incursore ma è stato molto attento in fase di copertura. Sulla sua unica scorribanda nasce l’occasione gol per Muriqi.

Akpa Akpro 6 – Inizia con tutta la grinta del mondo, in alcuni casi è un po’ eccessivo negli interventi ma è l’unico che prova l’inserimento.

Parolo 6 – Sin qui molto attento a gestire la fase difensiva, si propone poco ma non è quello che gli viene richiesto da Inzaghi.

Milinkovic-Savic 6 – Cerca di dare un po’ di imprevedibilità alla manovra della Lazio e cerca di far valere la sua strapotenza fisica.

Fares 6 – Non riesce a spingere ma purtroppo è l’intera fase offensiva che non va.

Correa 5,5 – E’ chiamato a dare qualità al gioco biancoceleste ma non ci riesce, anche se poco supportato.

Muriqi 6 – Il gioco offensivo dei biancocelesti è tutto sulle sue spalle i compagni di squadra lo cercano con continuità con palloni alti e lui lotta come un leone. Ci prova di testa su ottimo cross di Marusic la palla finisce di poco alta.

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev 6, Lovren 6,5, Rakitskiy, Douglas Santos 6; Zirkhov 6, Barrios 5,5, Ozdoev 6; Kuzyaev 6,5, Dzyuba 6,5, Erokhin 6,5.

