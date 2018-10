Calcio, defezioni in casa Italia: lasciano Romagnoli, Cutrone, D’Ambrosio prima delle sfide a Ucraina e Polonia

Arrivano delle defezioni in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina (mercoledì a Genova) e della sfida contro la Polonia valevole per la Nations League (domenica in trasferta). Alessio Romagnoli ha infatti accusato un problema muscolare al flessore durante la rifinitura di Milan-Chievo, Patrick Cutrone è alle prese con degli acciacchi che ne hanno limitato l’impiego nelle ultime settimane, Danilo D’Ambrosio non era stato schierato ieri da Spalletti in SPAL-Inter: i tre giocatori sono stati costretti a lasciare il ritiro di Coverciano e non potranno indossare l’azzurro. Il CT Roberto Mancini deve fare i conti anche con i problemi di Ciro Immobile a un dito. Sono stati convocati Tonelli della Sampdoria e Piccini del Valencia.

