Volley femminile, Mondiali 2018: USA, Russia, Olanda e Cina in scioltezza. Il Brasile lascia un set al Messico, ok Italia e Giappone

Oggi lunedì 8 ottobre si sono disputate 8 partite ai Mondiali 2018 di volley femminile in corso di svolgimento in Giappone. Simo nel pieno della seconda fase: le 16 Nazionali rimaste in corsa sono state divise in due gironi portandosi dietro tutti i risultati acquisiti fino a questo punto del torneo, ogni squadra affronta le quattro avversarie non incrociate in precedenza e le prime tre classificate accedono alla Final Six.

RUSSIA vs BULGARIA 3-1 (25-21; 25-20; 23-25; 25-19), Pool F a Osaka

La corazzata deve fare a meno di Natalya Goncharova che si è infortunata alla spalla sinistra e non giocherà più in questa rassegna iridata. Arriva una vittoria più sudata del previsto, la Russia rimane in corsa per la qualificazione alla Final Six e si giocherà tutto nelle partite contro Italia e Cina mentre la Bulgaria è già eliminata da tempo. Spiccano i 22 punti di Kseniia Parubets, molto bene anche Irina Voronkova (19), non mancano i 4 muri di Irina Fetisova. Inutili i 19 punti di Gergana Dimitrova.

SERBIA vs GERMANIA 3-0 (25-14; 25-20; 25-20), Pool E a Nagoya

Le Campionesse d’Europa proseguono la loro marcia trionfale e vincono la settima partita consecutiva col massimo scarto. Solito show di Tijana Boskovic (17 punti), Brankiva Mihajlovic (15) e Milena Rasic (13, 4 muri) che surclassano le tedesche di Louisa Lippmann (11, 3 aces), ieri capaci di battere il Brasile.

BRASILE vs MESSICO 3-1 (23-25; 25-23; 25-13; 25-19), Pool E a Nagoya

Doveva essere una passeggiata di salute per le verdeoro che invece perdono clamorosamente il primo set prima di rialzarsi grazie a Tandara (25 punti) e Gabriela (15), Drussyla Costa (14) ha sostituito Danielle Lins. Le sudamericane sono spalle al muro, il loro futuro si deciderà contro Olanda e Giappone. Da annotare i 23 punti di Andrea Rangel per il già eliminato Messico.

USA vs TURCHIA 3-0 (25-21; 25-17; 25-18), Pool F a Osaka

Dominio totale delle Campionesse del Mondo che proseguono la propria marcia da imbattute demolendo letteralmente le anatoliche di Giovanni Guidetti. Carli Llyod è brava a mandare in doppia cifra Kelly Murphy (12, 3 muri, 3 aces), Jordan Larson (10), Kimberly Hill (10), Foluke Akinradewo (10) mentre la migliore delle turche è Zehra Gunes (9).

OLANDA vs REPUBBLICA DOMINICANA 3-0 (25-19; 25-16; 25-14), Pool E a

Le orange sbrigano la pratica caraibica trascinate da Lonneke Sloetjes (23 punti, 5 aces) e Anne Buijs (13) che soppiantano Yonkaira Pena (10) e compagne. Le tulipane infilano la settima vittoria consecutiva e ipotecano la Final Six ma dovranno stare attente nei big match contro Serbia e Brasile.

CINA vs AZERBAIJAN 3-0 (25-17; 25-16; 25-17), Pool F a Osaka

Tutto estremamente facile per le Campionesse Olimpiche che vincono con grande disinvoltura e si lanciano verso i big match contro Russia e USA con l’obiettivo di volare alla Final Six. Oggi Zhu Ting si limita (12 punti), la top scorer è Yuan Xinyue (17 punti, 4 aces) mentre alle azere non è bastata la solita Polina Rahimova (11 punti, 4 aces).

ITALIA vs THAILANDIA 3-0 (25-15; 25-12; 25-15), Pool F a Osaka

GIAPPONE vs PORTO RICO 3-0 (25-22; 25-14; 25-18), Pool E a Nagoya

Le padrone di casa vincono senza particolari patemi e ora lotteranno col Brasile per un posto nella Final Six. Le nipponiche sfruttano al meglio i 26 errori delle avversarie, capaci però di timbrare 11 muri. Doppia cifra per Erika Araki (12) e Yuki Ishii (10), Sarina Koga ha chiuso con un pessimo 1 su 20. Non bastano i 13 punti di Daly Santana per le portoricane.













