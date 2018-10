Calcio, Champions League 2018-2019: Barcellona-Inter 2-0. Rafinha e Jordi Alba spingono i catalani al primo posto

Il Barcellona con un gol per tempo stende l’Inter e si porta da solo in vetta al Girone B della Champions League di calcio: Rafinha al 32′ con il più classico dei gol dell’ex e Jordi Alba all’83’ firmano la vittoria dei blaugrana e fanno salire i catalani a quota 9, mentre l’Inter resta a 6, ma il pari tra PSV e Tottenham favorisce i nerazzurri in chiave passaggio del turno.

Nel primo tempo l’Inter soffre il prolungato possesso palla degli spagnoli e la prima occasione arriva al 18′: su corner svetta Lenglet, che gira di testa verso la porta avversaria, ma Handanovic è bravo a salvarsi di piede. Rafinha fa le prove del gol al 27′,ma la sua conclusione è bloccata in due tempi dal portiere ospite, che però deve capitolare al 32′: Suarez crossa dalla destra, Skriniar perde la marcatura su Rafinha che segna di piatto. La prima frazione si chiude così col minimo vantaggio blaugrana.

Nella ripresa l’Inter inizia con un piglio diverso e al 51′ il nuovo entrato Politano mette al centro, ma ter Stegen è bravo in uscita ed anticipa Perisic che sul secondo palo era pronto a mettere in rete. Sul corner seguente ancora il portiere libera l’area. Sale lentamente il Barcellona e al 58′ Suarez fa lo slalom in area nerazzurra e scarica su Handanovic, che ci mette una pezza e si salva in corner. Al 70′ il Barcellona fa le prove del raddoppio, con Coutinho che coglie il legno al termine di un’azione tambureggiante, ma il 2-0 arriva lo stesso al minuto 83, con un gran filtrante di Rakitic per Jordi Alba che stoppa e brucia Skriniar battendo Handanovic. Finisce 2-0 per il Barcellona.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Profilo Facebook Sara Da Col

roberto.santangelo@oasport.it