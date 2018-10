Champions League 2019, i risultati di oggi (24 ottobre): pareggio Napoli, ko Inter. Liverpool a valanga, Dortmund asfalta Atletico

Ricca serata per la Champions League 2018-2019 di calcio, non sono mancate le emozioni in questo mercoledì 24 ottobre che purtroppo non ha regalato grandi gioie alle squadre italiane. L’Inter ha perso per 2-0 sul campo del Barcellona, i nerazzurri si sono dovuti arrendere ai gol di Rafinha e Jordi Alba ma la situazione nel girone è comunque ottima visto che i ragazzi di Luciano Spalletti sono secondi con cinque punti di vantaggio su PSV e Tottenham che hanno pareggiato per 2-2 nello scontro diretto (Lucas e Kane hanno ribaltato la rete di Lozano, de Jong ha impattato a tre minuti dal termine).

Il Napoli, invece, ha sfiorato l’impresa sul campo del PSG. Due volte in vantaggio con Insigne e Mertens, i partenopei si sono fatti agguantare prima dall’autorete di Mario Rui e poi allo scadere da una magia di Di Maria, venendo così scavalcati nel girone dal Liverpool che ha rifilato un roboante 4-0 alla Stella Rossa (apre Firmino, poi doppietta di Salah e gol finale di Manè che in precedenza aveva sbagliato anche un calcio di rigore). L‘altro big match di giornata era quello tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid, i tedeschi si sono imposti con un clamoroso 4-0 (doppietta di Guerreiro) e mettono in difficoltà gli spagnoli. Vittoria esterna del Porto sul campo della Lokomotiv Mosca (3-1), pareggio tra Club Brugge e Monaco (1-1), Galatasaray-Shalke termina a reti bianche.

RISULTATI DI OGGI (MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE):

Club Brugge-Monaco 1-1

PSV-Tottenham 2-2

Barcellona-Inter 2-0

Borussia Dortmund-Atletico Madrid 4-0

Galatasaray-Shalke 0-0

Liverpool-Stella Rossa 4-0

Lokomotiv Mosca-Porto 1-3

PSG-Napoli 2-2













