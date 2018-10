Basket, FIBA Europe Cup 2018-2019: super rimonta di Sassari. Bella vittoria anche di Varese

La Dinamo Sassari e la Openjobmetis Varese si confermano a punteggio pieno nella FIBA Europe Cup. Due vittorie casalinghe per le squadre italiane: i sardi hanno sconfitto in rimonta gli ungheresi del Szolnoki Olaj per 98-94, mentre i lombardi hanno superato i portoghesi del Porto per 84-75.

Una rimonta pazzesca quella di Sassari, che era scivolata addirittura sul -20 a cinque minuti dalla fine. La Dinamo non si è persa d’animo e ha completato un grande recupero con un Bamforth clamoroso. E’ l’americano l’uomo della rimonta, con le triple che infiammano il palazzetto e regalano due punti davvero importanti alla squadra di Esposito. Proprio Bamforth è il migliore con 25 punti ed ottime prestazioni anche per Petteway (21) e Cooley (17).

Varese ha sconfitto i portoghesi del Porto. La Openjobmetis aveva chiuso in vantaggio il primo quarto di nove punti, ma i lusitani sono comunque sempre rimasti in partita, arrivando anche sul -2 ad un minuto dalla fine. Avramovic fa 0/2 dalla lunetta, ma Cain strappa il rimbalzo e subisce un preziosissimo fallo. I liberi di Cain riportano sul +4 e poi ancora Avramovic (top scorer con 17 punti) in contropiede chiude i conti.

Questi i tabellini delle partite

DINAMO SASSARI- SZOLNOKI OLAJ 98-94 (24-27; 24-29; 19-22; 31-16)

Sassari: Bamforth 25, Petteway 21, Cooley 17

Szolnoki: Vojvoda 23, Rowsey 17, Milosevic 17

OPENJOBMETIS VARESE – FC PORTO 84-75 (27-19; 22-25; 17-16; 18-15)

Varese: Avramovic 17, Bertone 17, Archie 12

Porto: Borovnjak 21, Barac 13, Bastos 9













