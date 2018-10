Calcio, allarme in casa Italia: Simone Zaza lascia il ritiro. Infortunio al polpaccio, altro grattacapo per Mancini

Altra tegola in casa Italia in vista dell’amichevole contro l’Ucraina e, soprattutto, della trasferta di Nations League in Polonia: Simone Zaza lascia il ritiro della Nazionale e torna a casa. Per l’attaccante lucano fatale l’infortunio rimediato ieri al polpaccio sinistro, come riferisce l’ANSA.

Durante l’allenamento a Coverciano la punta nata a Policoro aveva lasciato il campo rassicurando però sulle sue condizioni: gli esami strumentali effettuati quest’oggi, invece, hanno consigliato l’abbandono del ritiro, nonostante non ci siano lesioni. Si tratta dunque di una misura puramente precauzionale.

Nuovo busillis per Roberto Mancini: il CT, che ha già dovuto salutare Cutrone, si trova in una chiara situazione di emergenza in attacco. L’amichevole con l’Ucraina però è in programma tra poco più di 24 ore e dunque a Genova non vedremo nessuno sostituire il calciatore della Basilicata nella rosa azzurra. Vedremo cosa accadrà in vista della trasferta polacca.













Foto: kivnl / Shutterstock.com

