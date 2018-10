Calcio a 5, Serie A 2018-2019: Augusta-Napoli, scontro al vertice. Pesaro e Rieti stasera vogliono approfittarne

La terza giornata del campionato di Serie A di calcio a 5 vedrà domani l’interessante scontro al vertice tra Augusta e Napoli, entrambe a punteggio pieno. Questa sera il Rieti, nel gruppo in testa alla classifica, ospita il Latina, ancora al palo, ma con una gara in meno.

L’ultima delle battistrada scenderà in campo sempre questa sera: Pesaro attende il Catania per tentare la fuga in attesa del match di domani. Interessante anche la partita tra Acqua&Sapone, vittoriosa nell’unico match disputato ed il Came Dosson, che ha conquistato l’unico punto proprio sul campo etneo.

Completano il quadro degli incontri di giornata la sfida tra Eboli e Civitella, in programma questa sera, e quella tra Arzignano e Lazio, che si disputerà domani, con entrambe le squadre ancora sul fondo della classifica a quota 0.

Programma terza giornata:

Eboli-Civitella

Pesaro-Catania

Rieti-Latina

Augusta-Napoli

Arzignano-Lazio

Acqua&Sapone-Came Dosson

Classifica dopo la seconda giornata:

Pesaro, Napoli, Rieti, Augusta 6, Acqua&Sapone*, Eboli 3, Catania, Came Dosson 1, Latina*, Civitella, Arzignano, Lazio 0.

*= una partita in meno.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: feelphoto / Shutterstock.com

roberto.santangelo@oasport.it