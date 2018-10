Calcio a 5, i migliori italiani della giornata di Serie A1. Giuliano Fortini enfant prodige, Paolo Cesaroni spedisce Napoli in orbita

Pronostici rispettati nella prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio a 5. L’Acqua&Sapone Unigross, detentrice dello scudetto, ha battuto nettamente il Civitella ed è al comando in compagnia dell’Italservice Pesaro, straripante contro Latina, del Lollo Caffè Napoli, corsaro ad Arzignano, e del Maritime Augusta, subito incisivo ad Eboli. A fare la differenza sono stati svariati calciatori italiani, tra cui alcuni giovani su cui la Nazionale ha bisogno di puntare per effettuare il ricambio generazionale e spiccare nuovamente il volo. Di seguito, i migliori italiani della prima giornata:

Paolo Cesaroni: la sua doppietta sul campo del Real Arzignano apre le danze in un torneo che si preannuncia decisamente propizio per il Lollo Caffè Napoli, che dal mercato ha pescato il suo bomber nuovo di zecca, da cui dipendono le fortune del club.

Cristiano Fusari: alla prima con la maglia del Came Dosson ha subito fatto capire di poter essere un validissimo sostituto di Caio Rangel. Il suo sigillo contro il Meta Catania non è bastato per conquistare la vittoria, ma rappresenta il primo numero d’alta scuola di un giovane talento pronto a consacrarsi.

Marco Ercolessi: una carriera da fantascienza, ma ancora tanta voglia di mettersi in gioco. Alla prima con l’Acqua&Sapone, ha sbloccato le marcature diventando il primo goleador del campionato di Serie A 2018-2019. I campioni d’Italia ripartono dal veterano per eccellenza, un calciatore dal talento cristallino su cui l’Italia può ancora puntare senza mezzi termini.

Giuliano Fortini: enfant prodige della nuova generazione, dopo il gol in Nazionale contro il Belgio si è ripetuto con l’Italservice Pesaro, coronando una settimana memorabile e proiettandosi verso un’annata che potrebbe vederlo grande protagonista in Italia e con la maglia azzurra.

Julio Miotti De Oliveira: il suo sigillo nella prima uscita dell’Acqua&Sapone è un buon preludio per una squadra che fa leva sulla qualità dei suoi oriundi per confermarsi ai vertici in Italia, con uno sguardo attento anche sul cammino in Europa.













mauro.deriso@oasport.it

Foto: feelphoto / Shutterstock.com