Calcio a 5, 2a giornata Serie A 2018-2019: Pesaro vola in vetta! Napoli, Rieti e Augusta a punteggio pieno

Pesaro travolgente nella seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di calcio a 5. I marchigiani hanno sconfitto 1-6 il Came Dosson, dominando il “set” con le doppiette di Borruto e Taborda ed ergendosi al comando della classifica a punteggio pieno.

Un chiaro segnale per le avversarie, dunque, in primis l’Acqua&Sapone Unigross, che dopo aver ottenuto la qualificazione all’Elite Round di UEFA Futsal Champions League grazie alla vittoria per 6-1 contro l’Apoel Nicosia, dovrà recuperare prossimamente la sfida con il Lynx Latina.

Ad affiancare Pesaro, intanto, c’è il Lollo Caffè Napoli, che ha battuto sul filo di lana il Meta Catania Bricocity, approfittando di una perla di Jelovcic, autore del gol del 2-1 a 3 secondi dalla fine del match.

Uno strepitoso Fortino, invece, ha proiettato in orbita il Maritime Augusta, anch’esso a punteggio pieno dopo la vittoria per 7-4 contro il Real Arzignano, demolito dalla tripletta del bomber della nazionale italiana.

Nel novero delle prime della classe, infine, si inserisce anche il Real Rieti, che ha battuto 2-4 il Civitella, in virtù delle reti di Tuli, Kakà, Rafinha e Joaozinho.

La classifica, pertanto, è già spaccata in due tronconi. E a fungere da anello di congiunzione è il Feldi Eboli, che ha battuto 2-7 la Lazio ed ora è quinto in classifica grazie alla tripletta di un fantastico Josiko.

Di seguito, i risultati della seconda giornata del campionato di Serie A 2018-2019:

Came Dosson-Italservice Pesaro 1-6

Civitella Colormax Sikkens- Real Rieti 2-4

Lazio-Feldi Eboli 2-7

Linx Latina-Acqua&Sapone Unigross (rinviata)

Lollo Caffè Napoli-Meta Catania Bricocity 2-1

Maritime Augusta-Real Arzignano 7-4

CLASSIFICA

1 Italservice Pesaro 6 punti

2 Lollo Caffè Napoli 6

3 Real Rieti 6

4 Maritime Augusta 6

5 Acqua&Sapone Unigross 3*

6 Feldi Eboli 3

7 Meta Catania Bricocity 1

8 Came Dosson 1

9 Linx Latina 0*

10 Civitella Colormax Sikkens 0

11 Real Arzignano 0

12 Lazio 0

*una partita in meno













mauro.deriso@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto. Facebook Napoli Calcio a 5