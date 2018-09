Calcio a 5, 1a giornata Serie A 2018-2019: l’Acqua&Sapone detta legge all’esordio, ottimo avvio per Pesaro, Napoli e Augusta

Inizia nel segno dell’Acqua&Sapone il campionato di Serie A 2018-2019 di calcio a 5. I campioni d’Italia hanno inaugurato il torneo con una netta vittoria per 4-1 contro il Civitella nell’anticipo della prima giornata, lasciando subito intravedere un potenziale enorme, che si è palesato con le reti del neo acquisto Ercolessi, di Coco e degli oriundi Lima e De Oliveira, autentici cecchini di una squadra che lascia intendere di volersi confermare ancora ai vertici.

Ma anche Pesaro, avversario designato dell’Acqua&Sapone nella corsa scudetto, non ha deluso all’esordio e ha schiantato il Linx Latina per 4-1, grazie ai gol di Taborda e Honorio, entrambi ex Luparense, di Marcelinho e dell’enfant prodige azzurro Fortini, a segno di recente in Nazionale contro il Belgio.

Nel gruppo di testa si è insediato anche Napoli, che ha inflitto una lezione pesantissima all’Arzignano, illuso dal gol in avvio di Amoroso e poi messo alle corde da un grande Cesaroni, autore di una doppietta nell’1-5 con cui i partenopei hanno prevalso in trasferta. E

‘ partita col piede giusto anche la matricola Maritime Augusta, che si è imposta per 1-0 sul campo del Feldi Eboli con un gol di Zanchetta dopo 8 minuti, mentre Meta Catania e Came Dosson si sono accontentati del pareggio per 2-2, in cui la doppietta di Constantino è stata ai padroni di casa per rispondere alle reti di Fusari e Schiochet. Si disputerà lunedì 1 ottobre il derby tra Rieti e Lazio, che chiuderà il cerchio di una prima giornata in cui non è mancato affatto lo spettacolo.

Di seguito, il riepilogo dei risultati della 1a giornata:

Acqua&Sapone Unigross-Civitella Colormax Sikkens 4-1

Feldi Eboli-Maritime Augusta 0-1

Meta Catania Bricocity-Came Dosson 2-2

Italservice Pesaro-Lynx Latina 4-1

Real Arzignano-Lollo Caffè Napoli 1-5

Real Rieti-Lazio (lunedì 1 ottobre)

CLASSIFICA

1 Lollo Caffè Napoli 3 punti

1 Acqua&Sapone Unigross 3

1 Italservice Pesaro 3

1 Maritime Augusta 3

5 Meta Catania Bricocity 1

5 Came Dosson 1

7 Real Rieti 0*

7 Lazio 0*

7 Feldi Eboli 0

7 Lynx Latina 0

7 Civitella Colormax Sikkens 0

7 Real Arzignano 0

*una partita in meno













Foto: Facebook Fabriciol Calderolli