Calcio a 5, Olimpiadi Giovanili 2018: i risultati di domenica 7 ottobre. Giostra del gol nella prima giornata

E’ andata in archivio la prima giornata del torneo di calcio a 5 delle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina), tra le specialità più interessanti e accattivanti del programma. Una rassegna che vede al via uomini e donne cimentarsi con scarpette e calzoncini e sfidarsi per il raggiungimento di un traguardo prestigioso.

Nella competizione riservata alle donne, il Camerun si è imposto con il punteggio di 9-1 contro la Repubblica Dominicana nel primo match valido del gruppo D. Stessa sorte nella partita che ha visto scontrarsi la Spagna e la Bolivia (gruppo C), nettamente ad appannaggio delle Furie Rosse (9-2). Nell’altra sfida del raggruppamento D autentica pioggia di reti delle portoghesi (15-2) contro le malcapitate cilene e, nel girone C, 14-0 per la Thailandia contro Trinidad & Tobago. Score che rappresentano una chiara differenza tra le selezioni partecipanti a questi Giochi, almeno nella fase preliminare.

Sul versante maschile la Russia ha iniziato bene la propria avventura a Cinque Cerchi nel gruppo B superando Costa Rica 6-1. Nello stesso raggruppamento l’Iran ha superato 9-2 le Isole Salomone, confermando i pronostici della vigilia. A completamento del quadro da segnalare i due pareggi tra Iraq e Panama (1-1) e tra i padroni di casa dell’Argentina contro l’Egitto (2-2) nel girone A.