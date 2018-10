Calendario Serie A1 pallanuoto femminile 2018-2019: le date delle 18 giornate della regular season e dei play-off. Programma, orari e tv

Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto femminile: in 10 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la sfida appare ancora ristretta soltanto a Padova e Catania. La regular season scatterà infatti il 13 ottobre e si concluderà il 4 maggio. Diverse saranno le pause: 20 ottobre, 24 novembre, 15 dicembre, dal 29 dicembre al 12 gennaio, 23 febbraio, dal 16 al 30 marzo e dal 13 al 20 aprile.

Play-off e play-out si giocheranno tra il 10 ed il 12 maggio: la Final Six scudetto vedrà le prime due classificate direttamente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta giocheranno i quarti. L’ultima classificata retrocederà, mentre i play-out verranno giocati dalle squadre all’8° e 9° posto, a patto che non ci siano più di 5 punti tra le due compagini.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLA REGULAR SEASON DELLA SERIE A1 DI PALLANUOTO FEMMINILE













Foto: Ettore Griffoni

