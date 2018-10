Boxe, Italia in raduno verso i Campionati UE. Tutti gli azzurri convocati: ci sono Cappai e Manfredonia

Sono stati convocati 14 azzurri per l’ultimo training camp in preparazione ai Campionati dell’Unione Europea che si disputeranno a Valladolid (Spagna) da giovedì 8 a lunedì 19 novembre. La nostra Nazionale si radunerà al CNP di Assisi dal 31 ottobre fino all’8 novembre per poi partire alla volta della terra iberica dove andranno all’assalto degli ambiti titoli.

Spiccano le presenze di Manuel Cappai tra i 52 kg e di Valentino Manfredonia tra gli 81 kg, al raduno due 91 kg (l’ambizioso Simone Fiori classe 1989 e Mouhidine Aziz classe 1998 che ha già ben figurato in questa stagione). Risponde presente anche Salvatore Cavallaro (75 kg), già bronzo agli Europei. Assente invece Clemente Russo che è ormai passato ai supermassimi. Squadra con diversi elementi giovani come Damiano Cordella e Federico Serra (classe 1998), Francesco Maietta e Francesco Iozia (classe 1997 come Giovanni Sarchioto). Presente al raduno anche il giovanissimo Nico Leivars (56 kg), classe 1999. Di seguito tutti i convocati.

Damiano Cordella (49 kg)

Manuel Cappai (52 kg)

Federico Serra (52 kg)

Raffaele Di Serio (56 kg)

Nico Leivars (56 kg)

Francesco Maietta (60 kg)

Francesco Iozia (60 kg)

Paolo Di Lernia (64 kg)

Vincenzo Arecchia (69 kg)

Salvatore Cavallaro (75 kg)

Giovanni Sarchioto (75 kg)

Valentino Manfredonia (81 kg)

Mouhiidine Aziz Abbes (91 kg)

Simone Fiori (91 kg)













Foto: FPI