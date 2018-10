Boxe, Canelo Alvarez: “Voglio la rivincita contro Mayweather, quando mi ha battuto ero giovane”

Attraverso il sito iberico marca.com Canelo Alvarez ha chiesto la rivincita a Floyd Mayweather nel caso in cui quest’ultimo dovesse scegliere di tornare a combattere sul ring. Sono passati ormai quasi cinque anni da quel 14 dicembre 2013, quando subì la prima ed unica sconfitta, allora nella categoria dei pesi medi.

Infatti Canelo ha affermato che l’esito di quella sfida è stata decisa soltanto dall’abitudine a calcare certi palcoscenici: “In quel primo incontro la sua maggior esperienza è stata determinante, io ero molto giovane e non ho molto altro da dire se non che la sua esperienza mi ha sconfitto“.

Alvarez però non si dà per vinto e chiede la rivincita: “Mi piacerebbe avere l’opportunità di mettermi alla prova in questo momento della mia carriera davanti a lui, penso che sarebbe molto diverso e se è disposto a tornare, mi piacerebbe avere quella rivincita e mostrare alla gente chi sia veramente il migliore“.













Foto: AP

