Biathlon: la squadra élite in raduno a Oberhof, continua il lavoro in vista dell’esordio in Coppa del mondo

La squadra élite italiana di biathlon sarà in raduno ad Oberhof (Germania) fino a martedì 30 ottobre. Sarà una settima di duro lavoro per gli azzurri nella località tedesca, in cui si svolgerà la prima gara di Coppa del mondo del 2019.

Sono quattro i convocati dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, ovvero gli atleti in grado di conquistare la medaglia di bronzo nella staffetta mista alle Olimpiadi di PyeongChang. Gli azzurri saranno allenati da Andreas Zingerle, Andrea Zattoni e Matteo Fontanive, che cercheranno di preparali al meglio per l’esordio stagione nelle staffette a Pokljuka (Slovenia) del 2 dicembre.