Bebe Vio guarda al futuro: “Penso ai Mondiali e alle Paralimpiadi ma anche allo studio”

Reduce dal terzo oro europeo, sono sempre ambiziosi gli obiettivi di Bebe Vio, la straordinaria atleta paralimpica della scherma che non smette mai di stupire. I target sono quindi i Mondiali e le Paralimpiadi. “Adesso a novembre inizia la qualificazione paralimpica – le prime parole dell’azzurra, ospite del Festival dello Sport (fonte: Ansa) – Intercalate anche da 12 gare di Coppa del mondo e poi il Mondiale e l’Europeo. Dovrò fare tantissime ore di allenamento ma non mi spaventa, anche se dovrò conciliarle con l’università. Diciamo che sarà un anno scoppiettante e interessante“, ha sottolineato Bebe.

Un presente e futuro che si dividerà tra pedana e scrivania, viste le aspirazioni universitarie delle giovane schermitrice italiana: “Sto studiando comunicazione, mi piacerebbe lavorare nello sport, nel Coni e nel Cip, poi magari in un unico comitato che possa unire sport olimpico e paralimpico“, le aspirazioni della Vio che non smette mai di guardare oltre, per una crescita propria e del suo mondo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federscherma