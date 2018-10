Beach volley, Olimpiadi Giovanili 2018. Secondo sigillo per Scampoli/Bertozzi ma che sofferenza!

Vince ancora ma senza convincere fino in fondo la coppia azzurra composta da Claudia Scampoli e Nicol Bertozzi nella seconda partita del girone preliminare delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Contro le non irresistibili paraguayane Poletti/Ediger, il binomio italiano si concede una pausa lunga un set, il secondo, e si impone 2-1 al termine di un match giocato a corrente alternata. Sembra tutto facile nel primo parziale, che le azzurre dominano con il punteggio di 21-14. Una brutta partenza nel secondo parziale manda in tilt le italiane che commettono qualche errore banale e mollano la presa perdendo il secondo set con il punteggio di 21-13.

Per fortuna Scampoli/Bertozzi si ritrovano in tempo per il tie break e mettono sotto da subito la coppia paraguayana, vincendo con il punteggio di 15-9 e tenendosi in corsa per la vittoria del girone da conquistare giovedì alle 18 contro le portoricane Navas/Gonzalez che oggi hanno battuto 2-0 Ravo/Tebeim di Vanuatu.

TORNEO FEMMINILE

Pool A: Churin/Villar (Arg)-Smith/Taylor (Aus), Newberry/Sparks (Usa)-Baumann/Betschart (Sui) 2-0 (21-16, 21-12)

Pool D: Gierczynska/Jundzill (Pol)-Alvarado/Juarez (Gua) 2-0 (21-11, 21-14), Cao/Zeng (Chn)-Hamdy/Luxor (Egy) 2-0 (21-9, 21-9)

Pool E: Bertozzi/Scampoli (Ita)-Ediger/Poletti (Par), Gonzalez/Navas (Pue)-Ravo/Tebeim (Van) 2-0 (21-11, 21-5)

Pool H: Chanthawichai/Singchuea (Tha)-Castro/Simisterra (Ecu) 2-0 (21-11, 21-14), Alvarez/Moreno (Esp)-Corbacho/Vargas (Uru) 2-0 (21-8, 21-10)

TORNEO MASCHILE

Pool B: Shekunov/Veretiuk (Rus)-Jeffrey/Joe (Nzl) 2-0 (21-14, 21-17), Miszczuk/Poznanski (Pol)-Dorguett/Romo (Chi) 2-0 (21-18, 22-20)

Pool C: Ahman/Hellvig (Swe)-Glasgow/Louraine (Svc) 2-0 (21-2, 21-6), John/Pfretzschner (Ger)-Colley/Koita (Gam) 2-0 (21-15, 21-8)

Pool F: Akbar/Herlambang (Ina)-Howell/Mercalina (Aru) 2-0 (21-17, 21-16), Gonzalez/Osorio (Ven)-Brewster/Schwengel (Usa) 0-2 (13-21, 18-21)

Pool G: Lezcano/Lobo (Crc)-Hajos/Streli (Hun) 0-2 (13-21, 18-21), Carboo/Tsatsu (Gha)-Lanteri/Palmaro (Mon) 2-1 (21-14, 18-21, 15-8)