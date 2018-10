Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: le rose delle 14 squadre partecipanti e le nazionalità dei giocatori

Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua.

Di seguito le rose delle 14 squadre partecipanti:

PRO RECCO

L’arrivo del croato Marko Bijac ha rafforzato ulteriormente una rosa dominante in Italia e molto competitiva in Europa. Torna in Patria Vincenzo Renzuto Iodice, mentre un altro azzurro, Alessandro Velotto, sposa la causa ligure. Sicuramente sarà la squadra da battere, ma forse a Recco si punta più alla Champions…

BRESCIA

Due innesti, entrambi italiani, ed entrambi dalla BPM per provare a colmare il gap con la Pro Recco: sbarcano a Brescia Pietro Figlioli e Valentino Gallo. Appare più probabile che i lombardi continuino a battagliare proprio con la BPM per la piazza d’onore.

SPORT MANAGEMENT

Figlioli e Gallo sono andati a rinforzare la concorrenza, ma i Mastini hanno preso Vincenzo Dolce da Napoli, Luca Damonte da Savona e Giacomo Casasola da Ortigia. Interesse per l’arrivo dalla Pro Recco di Lorenzo Bruni e Jacopo Alesiani

ORTIGIA

Occhio all’innesto dell’esperto iberico Albert Espanol Lifante, che arriva dal Barceloneta pronto a far fare il salto di qualità ai siciliani, che cercheranno di accedere ai quarti di Euro Cup. In campo nazionale però le prime tre dello scorso campionato appaiono ancora distanti.

SAVONA

Avvio di stagione da dimenticare per la società ligure, che sembra una lontana parente di quella ammirata lo scorso anno: eliminazioni al primo turno dia in Coppa Italia che in Euro Cup. Se si dovesse continuare come nelle prime uscite stagionali potrebbe essere a rischio l’ingresso nella Final Six.

NAPOLI

I campani si rafforzano con gli arrivi dello slovacco Marek Tkac e dei serbi Djorde Tanaskovic e Milos Vukicevic. Confermata l’ossatura della scorsa stagione, le magnifiche trre sono ancora lontane, ma i partenopei potranno ben figurare nella Final Six scudetto.

FLORENTIA

Una salvezza tranquilla è l’obiettivo della compagine toscana, che conferma il blocco della scorsa annata, quasi interamente italiano, eccezion fatta per il croato Mislav Tomasic ed il serbo Nikola Eskert.

POSILLIPO

Obiettivo salvezza anche per l’altra compagine campana, che con gli arrivi di Gianpiero e Massimo Di Martire punta a far esplodere due giovani talenti.

CATANIA

L’arrivo del serbo Filip Jankovic è stato il principale affare del mercato della squadra etnea, che punta a raggiungere la salvezza diretta, obiettivo non semplice vista l’agguerrita concorrenza.

LAZIO

Rosa praticamente tutta romana per la società biancoceleste, che vuole migliorare il piazzamento della scorsa annata puntando sul blocco che ha raggiunto la salvezza nella scorsa stagione.

BOGLIASCO

Sono arrivati Mario Guidi e Roberto Ravina, ma la squadra è praticamente la stessa della scorsa stagione: arà una lunga volata verso la salvezza diretta.

TRIESTE

Rosa pressocchè identica a quella che lo scorso anno si è salvata ai play-out: difficile pensare che quest’anno gli alabardati non debbano lottare fino all’ultimo per conquistare la salvezza.

ROMA

Se non fosse per i maltesi Jordan e Steven Camilleri, e per il nuovo arrivato, il montenegrino Paskovic dal Brescia, anche questa formazione sarebbe totalmente romana. Vedremo quale sarà l’impatto con la massima serie della compagine.

QUINTO

L’olandese Lindhout dall’Ortigia è la principale novità della società ligure, che da neopromossa, è chiamata a centrare la salvezza in questa stagione di A1.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLA REGULAR SEASON DELLA SERIE A1 DI PALLANUOTO













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it