Basket, Champions League 2018-2019: esordio vincente per la Reyer Venezia, battuto il PAOK con 25 punti di Mitchell Watt

Esordio vincente per l’Umana Reyer Venezia nella Basketball Champions League 2018-2019. La squadra allenata da Walter De Raffaele ha superato il PAOK Salonicco col punteggio di 69-59 in una partita sulla cui bellezza si può facilmente dialogare; dove non è ammesso dialogo è nel riconoscimento della prestazione di Mitchell Watt, mattatore della serata con 25 punti e un notevole 13/14 dalla lunetta (statistica con la quale, peraltro, gli ospiti hanno perso la partita: per loro un non proprio lusinghiero 10/18). In doppia cifra, per la Reyer, anche Marquez Haynes e Austin Daye con 13, nonché un buonissimo Andrea De Nicolao con 11 (ma anche Giuri e Mazzola hanno dato un valido contributo là dove le statistiche non arrivano). Al PAOK non bastano i 14 punti dell’angolano Yanick Moreira.

In un Taliercio quasi del tutto pieno, a un buon primo quarto del trio Daye-Watt-Tonut risponde quello in particolare di Chrysikopoulos, ma in generale di tutta la formazione greca, che ribatte colpo su colpo ai tentativi di allungo della Reyer: si va così al primo mini-intervallo sul 17-15.

I padroni di casa scappano, lentamente ma inesorabilmente, nel secondo quarto, con un 5-0 sul 26-24 firmato Andrea De Nicolao, che poi riceve l’apporto di Haynes per altri cinque punti che significano +10 in favore della Reyer (36-26, che diventa poco dopo 41-30). In qualche modo, Koniaris e Moreira riescono a contenere il distacco in otto punti: all’intervallo lungo è 43-35.

Nel terzo quarto, dopo un paio di liberi di Daye e una tripla di Athinaiou, i canestri si chiudono per tre minuti abbondanti, fino alla schiacciata di Garrett del 45-40. De Raffaele fa esordire anche Kyzlink, ma il PAOK cerca la strada della rimonta con Athinaiou (47-43). La Reyer è però capace di controllare la situazione, con il trio Giuri-De Nicolao-Mazzola che chiude parecchie porte in difesa e Watt che guida l’allungo fino al 56-46 con cui si entra negli ultimi 10 minuti.

In una specie di remake del film di inizio terzo periodo, alla Reyer non entra più niente nei primi quattro minuti, riuscendo però a limitare il PAOK in difesa (segnano solo Hatcher da tre e Moreira con due liberi). I greci sprecano il bonus presto, dopo 4’10”, permettendo a Watt di sbloccare i suoi dalla lunetta con un 1/2. Moreira inchioda una violenta schiacciata da rimbalzo in attacco, ma De Nicolao serve Watt in uno stretto parente dell’alley-oop per il 59-53, il che fa arrabbiare Papatheodorou: time-out. Non serve, perché Haynes prima e ancora Watt poi chiudono in anticipo la partita, che viene chiusa da una rubata con contropiede di Marco Giuri per il 69-59 finale.

UMANA REYER VENEZIA-PAOK SALONICCO 69-59 (17-15, 43-35, 56-46)

VENEZIA – Haynes 13, Stone, Tonut 5, Daye 13, De Nicolao 11, Vidmar, Biligha, Giuri 2, Mazzola, Cerella, Watt 25, Kyzlink. All. De Raffaele

PAOK – Jones 5, Moreira 14, Chrysikopoulos 5, Shizas, Koniaris 6, Athinaiou 8, Margaritis, Zaras 3 Pope, Papantoniou, Hatcher 9, Garrett 9. All. Papatheodorou













Credit: Ciamillo