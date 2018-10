Beach Handball, Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018: Italia sul velluto, i risultati della prima giornata

E’ iniziato nella giornata di ieri il torneo maschile di beach handball, nell’ambito delle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, con l’Italia subito protagonista nel gruppo B, grazie ai successi per 2-0 su Paraguay e Mauritius, attraverso delle ottime prove corali, in cui è spiccato il talento del pugliese Davide Notarangelo, capocannoniere con 19 reti nei primi due match (clicca qui per la cronaca).

A condividere il primato con gli azzurri ci sono però i padroni di casa dell’Argentina, capaci di piegare 2-1 la Croazia (17-16; 17-21; 9-4) e 2-0 il Paraguay (13-17; 12-21). A quota 2 troviamo il temuto Portogallo, che sorprende 2-0 le modeste Mauritius con i i parziali di 28-2; 29-16, cedendo poi alla Croazia 2-1 (14-10; 17-20; 6-4).