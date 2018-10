Beach handball, Olimpiadi Giovanili 2018: l’Italia chiude ottava, doppio ko contro Venezuela

Si è chiusa con una doppia sconfitta l’esperienza della Nazionale italiana under 18 di beach handball alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires 2018, arrivata contro la compagine del Venezuela.

Sia nell’ultima gara del Consolidation Round che nella finalina per il settimo e ottavo posto, gli azzurrini hanno infatti affrontato la stessa avversaria, evidenziando una complessità inutile nella formula di un torneo a dieci squadre.

Identici gli andamenti delle gare, con i sudamericani a controllare nelle prime fasi, per poi prendere il largo nelle seconde metà di tutti i set. 27-22 e 23-16 i parziali del primo match, 25-18, 25-20 quelli del secondo, che hanno evidenziato una condizione fisica non esattamente al top per gli italiani.

Resta dunque l’emozione per aver partecipato ad un appuntamento così importante a livello internazionale, e la consapevolezza di poter competere con le migliori del mondo, a partire dal prossimo futuro.

