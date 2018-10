Pallanuoto, Serie A1 2018-2019: le favorite. Tutti contro la Pro Recco. Le pretendenti al trono dei liguri

Sabato prossimo inizia la Serie A1 di pallanuoto: in 14 correranno per il titolo di campione d’Italia, anche se la Pro Recco appare sempre un gradino sopra tutte le altre contendenti. Proveranno ad insidiare i liguri Brescia e Sport Management, ma l’impresa appare davvero ardua.

Sono tredici anni che la Pro Recco si laurea campione d’Italia, nelle ultime sette occasioni sempre contro Brescia (quattro volte nella serie di finale, mentre nelle ultime tre sempre nell’atto conclusivo della Final Six). La conferma della formula della finale a sei però apre uno spiraglio alle concorrenti, in quanto in gara secca tutto può accadere.

I liguri dovrebbero avere strada spianata fino alla finale, mentre Brescia dovrà duellare ancora una volta con la BPM Sport Management per arrivare alla finale scudetto. I Mastini, lo scorso anno estromessi in semifinale proprio dalla compagine lombarda, paiono più forti rispetto allo scorso anno, dunque la sfida si fa avvincente.

Le prime indicazioni derivanti dai turni eliminatori di Champions segnalano entrambe le formazioni in salute, e quest’anno le tre principali formazioni italiane dovrebbero essere tutte presenti alla fase a gironi della più importante manifestazione continentale, mettendo così, verso il finale di stagione, un eguale numero di gare nelle gambe in vista della volata tricolore.

Le date della stagione: la regular season scatterà il 13 ottobre e si concluderà il 18 maggio. Cinque saranno le pause: 29 dicembre, 9 marzo, 6 aprile, 20 aprile e 4 maggio. Play-off e play-out si giocheranno tra il 23 ed il 26 maggio: la Final Six scudetto vedrà le prime due classificate direttamente in semifinale, mentre le squadre dalla terza alla sesta giocheranno i quarti. L’ultima classificata retrocederà, mentre i play-out verranno giocati dalle squadre dal 10° al 13° posto che non avranno più di 9 punti di margine rispetto alla formazione tredicesima classificata.

CLICCA QUI PER SCARICARE IL CALENDARIO DELLA REGULAR SEASON DELLA SERIE A1 DI PALLANUOTO













Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it