Beach handball, Olimpiadi Giovanili 2018: azzurri sconfitti ed eliminati, ecco le qualificate al Main Round

Si è chiusa quest’oggi la fase a gironi nell’abito dei tornei di beach handball dell’edizione 2018 delle Olimpiadi Giovanili, in corso a Buenos Aires. Non è andata bene all’Italia di Vincenzo Malatino, sconfitta 2-1 dai padroni di casa dell’Argentina (clicca qui per la cronaca della sfida), mentre nelle altre gare del girone si registrano i successi di Portogallo e Croazia rispettivamente su Paraguay e Mauritius.

I risultati del gruppo B:

Italia-Argentina 0-2

Portogallo-Paraguay 2-0

Croazia-Mauritius 2-0

Nel gruppo A, prosegue la marcia dell’Ungheria, che piega 2-0 l’Uruguay, con la Spagna che invece ha la meglio sul Venezuela 2-0. Vince anche la Thailandia, per 2-0 sulla Cina Taipei.

I risultati del gruppo A:

Spagna-Venezuela 2-0

Cina Taipei-Thailandia 0-2

Uruguay-Ungheria 0-2

Tra le donne, nel gruppo A, facile successo dell’Ungheria, che sconfigge 2-0 la Cina Taipei, mentre la Russia si impone 2-0 sulla cenerentola Mauritius. Scorrevole anche l’impegno della Croazia, che fa fuori 2-0 le Samoa Americane.

I risultati del gruppo A:

Ungheria-Cina Taipei 2-0

Croazia-Samoa Americane 2-0

Mauritius-Russia 0-2

Passando all’altro girone, sorprende il ko dell’Argentina, piegata 2-1 dall’Olanda, col Paraguay che vince invece 2-1 il derby sudamericano contro il Venezuela. Chiude il quadro il 2-0 della Turchia su Hong Kong.

I risultati del gruppo B:

Olanda-Argentina 2-1

Paraguay-Venezuela 2-1

Turchia-Hong Kong 2-0

MAIN ROUND

UOMINI

Ungheria-Portogallo

Spagna-Croazia

Thailandia-Argentina

DONNE

Croazia-Argentina

Ungheria-Paraguay

Cina Taipei-Olanda

Foto: FIGH

