Basket, Serie A 2018-2019: prima giornata. Il calendario delle partite: programma, orari e tv

Si sta per alzare il sipario sul campionato di Serie A numero 97. Ci eravamo lasciati con le scene di trionfo dell’Olimpia Milano alla BLM Group Arena (già PalaTrento) in gara6 della finale scudetto, si ripartirà con una situazione che ha subito più di un cambiamento: i miglioramenti di Milano, Larry Brown a Torino, le ambizioni di Avellino con Norris Cole e tanti altri argomenti.

Tutto questo verrà messo ancora una volta in discussione quando verranno alzate le prime otto palle a due della stagione 2018-2019. La prima partita, curiosamente, si svolgerà in campo neutro: Avellino, per giocare contro Cantù, si è dovuta spostare a Pistoia a causa della squalifica inflitta al PalaDelMauro nel finale della scorsa annata. L’esordio di Milano si terrà al Mediolanum Forum di Assago contro Brindisi, autrice di una grande preseason, mentre chiuderà il programma la sfida tra la neopromossa Trieste e la Virtus Bologna.

La prima giornata della Serie A 2018-2019 si giocherà tra sabato 6 e domenica 7 ottobre. Le partite saranno trasmesse in diretta da Eurosport e Rai, secondo la seguente suddivisione: tutte su Eurosport Player, due su Eurosport 2, una (il posticipo domenicale delle 20:45) su RaiSport. Di seguito il programma completo coi dettagli sulla trasmissione degli incontri:

SABATO 6 OTTOBRE

Ore 18 – Sidigas Avellino-Red October Cantù – Eurosport Player

Ore 20:30 – Dolomiti Energia Trentino-Vanoli Cremona – Eurosport 2 ed Eurosport Player

DOMENICA 7 OTTOBRE

Ore 17 – Grissin Bon Reggio Emilia-Banco di Sardegna Sassari – Eurosport Player

Ore 17:30 – A|X Armani Xchange Milano-Happy Casa Brindisi – Eurosport 2 ed Eurosport Player

Ore 18:15 – Umana Reyer Venezia-Fiat Torino – Eurosport Player

Ore 18:30 – VL Pesaro-Oriora Pistoia – Eurosport Player

Ore 19:30 – Openjobmetis Varese-Germani Basket Brescia – Eurosport Player

Ore 20:45 – Alma Trieste-Segafredo Virtus Bologna – RaiSport ed Eurosport Player













