Basket, Serie A 2018-2019: la terza giornata chiede conferme e riscatti. Big match Avellino-Bologna

La terza giornata della Serie A 2018-2019 presenta diversi match interessanti per molteplici ragioni: come argomenti ci sono l’ottimo inizio di Cremona, il ritorno dalle fatiche europee di Milano, la necessità di ripartire di Trento, e infine la partita potenzialmente più appetibile dell’intero turno, quella che oppone Avellino a Bologna nel ritorno al PalaDelMauro degli irpini.

VANOLI CREMONA-RED OCTOBER CANTU’ (Sabato 20 ottobre, ore 20:30)

Cantù arriva alla trasferta di Cremona sulla scia del successo colto al PalaDesio contro Trento, ma anche dopo aver lasciato libero Omar Calhoun (in questo senso si sta sondando la pista di Dominic Waters per sostituirlo). Per la Vanoli, invece, c’è la voglia di continuare sulla strada delle prime due giornate, in cui sono arrivate altrettante vittorie contro le più quotate Trento ed Avellino. I padroni di casa possono inoltre contare sull’ottima forma di Wesley Saunders, che ha iniziato benissimo l’anno segnando 43 punti nelle prime due uscite; dall’altra parte Pashutin attende conferme da Ike Udanoh, MVP della seconda giornata con 13 punti, 13 rimbalzi, 8 assist e 40 di valutazione.

OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO (Domenica 21 ottobre, ore 12)

C’è un particolare statistico curioso legato a questo incontro: negli incontri finora disputati tra le due società soltanto una volta, nel 2014-15, c’è stato un successo esterno, con Trento in grado di espugnare Varese il 9 novembre del 2014. La Dolomiti Energia ha bisogno di trovare contromisure alla possibilità che Aleksa Avramovic s’inventi un’altra prestazione balistica di primo livello (49 punti nelle prime due gare), altrimenti arriverà uno 0-3 che non c’è mai stato da quando la società è stata promossa in Serie A.

ALMA TRIESTE-GERMANI BASKET BRESCIA (Domenica 21 ottobre, ore 17)

Entrambe le formazioni sono in un momento già particolare della stagione: Trieste ha vari problemi di infortuni dei lunghi: l’ultimo di essi ha messo fuori gioco Justin Knox per quattro settimane, rendendo necessario l’ingaggio di Ojars Silins accanto al rientrante Hrvoje Peric. A Brescia, invece, oltre al preoccupante rendimento in Europa, si pensa a cosa fare nel reparto lunghi, con un paio di nomi sotto osservazione. Ad oggi, questo incontro potrebbe segnare in molti modi il destino di entrambe le squadre, una meno disposta dell’altra a continuare la serie negativa.

A|X ARMANI EXCHANGE MILANO-ORIORA PISTOIA (Domenica 21 ottobre, ore 17:30)

Dopo il doppio impegno di Eurolega, impegno meno complesso per Milano, che al Forum di Assago riceve Pistoia, ancora a quota zero punti e con evidenti problemi in termini di forza del roster. L’Olimpia potrebbe ruotare qualche uomo nel roster, dovesse scegliere di dare fiato a coloro che sono stati più impiegati contro Real Madrid e Olympiacos. Per Alessandro Ramagli questa è la panchina numero 300 in Serie A, ma non è difficile intuire che avrebbe preferito non doverla festeggiare affrontando la corazzata numero uno del campionato.

HAPPY CASA BRINDISI-BANCO DI SARDEGNA SASSARI (Domenica 21 ottobre, ore 18)

Seconda partita casalinga consecutiva per Brindisi, che dopo aver battuto Pesaro con parecchie buone prestazioni individuali riceve Sassari, proveniente dalla vittoria contro Varese e dal debutto in FIBA Europe Cup. Frank Vitucci è alla ricerca della vittoria numero 250 in Serie A, che potrebbe arrivare se le prestazioni del trio Brown-Banks-Chappell, nonché la buona vena di Moraschini, resteranno quelle viste nelle prime due partite. Le due squadre sono agli estremi quasi opposti nella classifica delle percentuali da tre: Brindisi è terza col 41,9%, Sassari è dodicesima col 35%.

SIDIGAS AVELLINO-SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA (Domenica 21 ottobre, ore 18:30)

Siamo, con buone probabilità, di fronte alla partita più importante di questo terzo turno. Avellino deve riscattare la sconfitta di Cremona giunta nel finale, mentre Bologna spera di confermare quanto di buono fatto vedere nelle prime quattro uscite, anche se solo tre di esse sono state vittoriose. La Sidigas ritrova da avversario l’uomo che più di tutti ha vinto sulla panchina irpina, Pino Sacripanti (71 successi su 133 partite). Resta da vedere se il duo Green-Cole farà più della coppia Taylor-Punter, che sta dando moltissimo alle V nere in queste prime due settimane.

UMANA REYER VENEZIA-VL PESARO (Domenica 21 ottobre, ore 19)

Nel giorno in cui scendono in campo, a distanza di tre ore, sia la Reyer femminile che quella maschile, al Taliercio arriva una Pesaro che ha dimostrato di puntare tantissimo sugli americani e non moltissimo sui vari giovani italiani a propria disposizione, generando così un problema di rotazioni piuttosto corte. Questo potrebbe essere un serio problema per gli ospiti, che dovranno oltretutto fare i conti con un Austin Daye proveniente da un’eccellente prestazione in Champions League, che gli è valsa la nomina di MVP del secondo turno.

GRISSIN BON REGGIO EMILIA-FIAT TORINO (Domenica 21 ottobre, ore 20:45)

Sulla panchina dell’Auxilium non siederà Larry Brown, il cui rientro dall’intervento programmato negli USA slitta ancora una volta: dovrebbe tornare in Italia dopo la trasferta di Vilnius in EuroCup. Sarà quindi Paolo Galbiati a cercare di invertire una rotta che, nonostante la vittoria con Trieste, al momento non è propriamente quella sperata in estate. Anche Reggio Emilia ha qualcosa da farsi perdonare, nello specifico il finale di partita contro Brescia, in cui non è bastata una gran prestazione di Ricky Ledo per portare a casa i due punti.













