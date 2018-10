Basket, Serie A 2018-2019, la quarta giornata: Sassari-Torino big match, Milano a Pesaro e Venezia a Trento per allungare

Quarto weekend di Serie A 2018-2019 in arrivo lungo i principali palasport della penisola: dopo una settimana passata all’insegna dei brividi d’Europa, i pensieri tornano tutti sul territorio nazionale, dove l’A|X Armani Exchange Milano e l’Umana Reyer Venezia hanno tutta l’intenzione di tenersi stretto il vantaggio costruito nelle prime tre uscite. Andiamo però a vedere nel dettaglio tutti gli incontri che si terranno in questo fine settimana.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-UMANA REYER VENEZIA (Sabato 27 ottobre, ore 18:30)

Si parte con la rivincita della semifinale scudetto della scorsa stagione, in cui Trento espugnò subito il Taliercio per poi vincere la serie 3-1 grazie ai due successi casalinghi. Può essere il secondo anno consecutivo in cui la Reyer parte con un 4-0 in campionato, così come può essere il giorno in cui l’Aquila, mai partita tanto male, si sblocca davvero. Allo stato attuale delle cose è favorita Venezia, che è forte anche di tre vittorie in Champions League (Trento è 1-3 in EuroCup), ma guai a sottovalutare una formazione in cerca di rivincite come quella di Buscaglia. A proposito di Trento, va anche detto che si sta cercando un’alternativa a Devyn Marble.

GERMANI BASKET BRESCIA-SIDIGAS AVELLINO (Sabato 27 ottobre, ore 20:30)

Tanto per Brescia quanto per Avellino il trascorrere della settimana è stato contrassegnato dall’Europa: la Leonessa ha portato a casa il suo primo successo continentale contro la Stella Rossa in EuroCup, mentre per la Scandone c’è stata la gran fatica contro l’Anwil Wloclawek in Champions League. La maggior voglia di riscatto, però, ce l’ha con ogni probabilità Avellino, se non altro perché deve dimostrare che le due sconfitte con Cremona e Bologna sono frutto di un processo tuttora in corso di costruzione della squadra.

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA-VANOLI CREMONA (Domenica 28 ottobre, ore 12)

Le V nere arrivano dal roboante successo in casa dell’Olimpia Lubiana in Champions League, un trentello in cui tutti hanno recitato un ruolo e cinque l’hanno fatto con doppia cifra. Al PalaDozza arriva una Cremona che, sospinta dall’ottimo inizio di Giampaolo Ricci, sta provando a ritagliarsi un ruolo, se non da protagonista, quantomeno da cliente pericolosa in un prossimo futuro. Il bilancio tra le due squadre è in perfetta parità (9-9), mentre tra Sacchetti e Sacripanti è il 19° confronto: per 11 volte ha vinto il coach della Nazionale.

RED OCTOBER CANTU’-GRISSIN BON REGGIO EMILIA (Domenica 28 ottobre, ore 17)

In terra canturina c’è ancora voglia di sorprendere, e le due vittorie consecutive di secondo e terzo turno stanno lì a dimostrarlo. Ospite del PalaDesio è la Grissin Bon Reggio Emilia: gli uomini di coach Cagnardi hanno qualcosina da farsi perdonare, visto come sono andate a finire le partite di Brescia prima e di Torino poi. Le statistiche storiche non aiutano: nei 24 confronti tra Cantù e Reggio Emilia disputati in Lombardia, i brianzoli sono usciti vincitori in ben venti occasioni (anche se va detto che la massima parte di queste si sono svolte all’attualmente chiuso Pianella).

OPENJOBMETIS VARESE-ALMA TRIESTE (Domenica 28 ottobre, ore 17:30)

Trieste è riuscita a vincere la sua prima partita in questo campionato domenica scorsa contro Brescia: arriva pertanto a Masnago con una certa fiducia, anche se ancora è da recuperare una parte del pacchetto lunghi. Varese viene dal bel successo su Trento, in cui Giancarlo Ferrero ha convinto abbastanza da convincere la società a pensare a un prolungamento dell’accordo in essere, che andrebbe a estendersi fino al 2021, al pari di quanto fatto con Matteo Tambone.

VL PESARO-A|X ARMANI EXCHANGE MILANO (Domenica 28 ottobre, ore 18:15)

In una delle ormai rare partite che si giocano nell’ex orario canonico della Serie A, ossia quello delle 18:15, l’Olimpia Milano si gioca la sua seconda partita di fila contro uno dei fanalini di coda di questo campionato, ossia Pesaro, che ha colto la sua unica vittoria contro Pistoia. Il match dell’Adriatic Arena appare impari: da una parte c’è un roster di enorme profondità, ed è quello della formazione di Simone Pianigiani; dall’altra parte, tolti gli americani, Massimo Galli deve fare affidamento su Zanotti, Monaldi, Ancellotti e ciò che arriva dalla linea giovane della squadra, da Conti in giù.

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-FIAT TORINO (Domenica 28 ottobre, ore 19)

Non è un periodo facile per Torino: il ritorno di Larry Brown continua a tardare, in EuroCup le cose non vanno e in più non si sa bene cosa voglia fare Jamil Wilson, sul quale pende la possibilità della ricezione di un two-way contract dai Portland Trail Blazers.. Qualcosa di buono però c’è: l’andamento in campionato della Fiat, che è ora chiamata a dare una scossa a un periodo di tale stranezza andandosi a giocare un match complesso a Sassari, dove la Dinamo vuole proseguire quanto di buono fatto vedere in FIBA Europe Cup, se non altro dal punto di vista caratteriale, dopo la rimonta contro lo Szolnoki Olaj.

ORIORA PISTOIA-HAPPY CASA BRINDISI (Domenica 28 ottobre, ore 20:45)

Le già preoccupanti acque in cui naviga Pistoia potrebbero diventare ancora più torbide nel posticipo di questa giornata, in cui arriva al PalaCarrara l’Happy Casa Brindisi, formazione che in prestagione ha fatto benissimo, ma che in campionato s’è vista battere prima da Milano, non senza lottare, e poi da una coriacea Sassari. La squadra pugliese ha comunque il pronostico dalla propria parte, potendo contare su un miglior gruppo di americani in cui si è ben inserito anche il nostro Riccardo Moraschini, che sta cercando di prendersi varie rivincite dopo esser sceso per un po’ di tempo in A2.













