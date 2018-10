Basket, Serie A 2018-2019: a Varese l’anticipo del mezzogiorno, Trento mai così male a inizio stagione

L’anticipo di mezzogiorno del terzo turno del campionato di Serie A 2018-2019 è appannaggio dell’Openjobmetis Varese, che batte per 93-85 la Dolomiti Energia Trentino, conquista la propria seconda vittoria casalinga e condanna i vicecampioni d’Itala a una partenza ad handicap come mai era occorsa prima: dal 2014-15, infatti, non era mai successo che la formazione di Maurizio Buscaglia iniziasse con tre sconfitte di fila. Gli uomini di Attilio Caja possono invece festeggiare con sei uomini in doppia cifra, il migliore dei quali è Thomas Scrubb con 19 punti; buone anche le prestazioni di Giancarlo Ferrero, a quota 16, e Matteo Tambone (13), mentre si segnala la doppia doppia di Tyler Cain (14 con 14 rimbalzi). Alla Dolomiti Energia non bastano i 23 punti di Diego Flaccadori e i 20 di Toto Forray.

Varese comincia forte con un 6-0 firmato Cain-Scrubb, ma Trento non è molto d’accordo, e con Flaccadori e Pascolo si riporta fino al 9-8. A metà quarto si smette di segnare per un po’, poi è ancora Flaccadori a segnare la tripla del +2 per gli ospiti, prima che Moore e Scrubb s’inventino due triple una più difficile dell’altra che contribuiscono al 18-11 di Varese. Trento, tra i punti di Jovanovic e Forray e un errore difensivo di quest’ultimo ben sfruttato da Tambone, riesce a tenere botta e, con il tiro da tre di Marble, accorciare sul 23-20.

I padroni di casa provano di nuovo l’allungo, con Ferrero che sigla la tripla del 28-20; è solo l’inizio di una sfida dall’arco che coinvolge nell’ordine Mian, Tambone e Forray, con l’ex Virtus Roma e Ravenna a ergersi quale migliore della serie: il suo 2/2 in un minuto genera il 34-26 Openjobmetis. Non è finita qui, perché il time-out chiamato da Buscaglia non impedisce a Tambone di firmare il +8, seguito da Avramovic e Cain per il 40-28 in favore di Varese. La Dolomiti Energia, però, non molla, trovando da Forray e Pascolo l’energia per risalire fino al -7; i troppi spazi lasciati all’ex Milano dalla difesa di Varese inducono Caja a parlarci sopra per un minuto, dopodiché Ferrero da tre e Scrubb sulla sirena siglano il 45-33 con cui si va all’intervallo. Varese, peraltro, avrebbe potuto trovarsi ancor più avanti senza percentuali deficitarie dalla lunetta (4/13, appena il 31%).

Il rientro in campo vede Varese ricominciare da dove aveva finito, cioè da una certa continuità realizzativa: Archie e Avramovic la spingono fino al 53-40, mentre Trento fa tanta fatica a tenere il ritmo dei padroni di casa e, tanto per aggiungere problemi, vede Hogue prendere un fallo tecnico opinabile, perché lo manda in panchina con quattro falli e 15 minuti ancora da giocare. L’Openjobmetis controlla la situazione con relativa facilità, andando anche fin sul +18, prima che Tambone commetta un fallo che regala tre liberi a tempo scaduto a Forray: a dieci minuti dalla fine è 73-58 Varese.

La Dolomiti Energia riesce a tentare di rimettersi in marcia, con Caja che chiama time-out dopo il canestro di Flaccadori del 73-62. La mossa serve a Varese per respirare, ma non per allungare, poiché Jovanovic e Mezzanotte piazzano due triple che tengono vivi gli ospiti (78-68). A sei minuti dalla fine è il momento delle schiacciate, con Cain dimenticato dalla difesa e, poco dopo, Scrubb che vola in contropiede per inchiodare il +14 Openjobmetis. Trento stavolta non si riprende più, e Masnago inizia a divertirsi molto quando anche Archie va per due volte a portarsi a casa il ferro a cinque minuti dalla fine, chiudendo definitivamente la partita. Le fasi finali dell’incontro servono agli ospiti per limare qualche punto, ma vince Varese per 93-85.

OPENJOBMETIS VARESE-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 93-85 (23-20, 45-33, 73-58)

VARESE – Archie 10, Avramovic 10, Gatto ne, Iannuzzi 4, Natali, Scrubb 19, Verri ne, Tambone 13, Cain 14, Ferrero 16, Moore 4, Bertone 4. All. Caja

TRENTO – Marble 8, Radicevic 7, Pascolo 6, Mian 3, Forray 20, Flaccadori 23, Mezzanotte 3, Doneda ne, Hogue 9, Lechthaler ne, Jovanovic 6. All. Buscaglia













Credit: Ciamillo