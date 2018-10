Basket, Qualificazioni Mondiali 2019: Italia-Lituania si disputerà al PalaLeonessa di Brescia

Lungo i corridoi della pallacanestro italiana la notizia era nell’aria da tempo, ma soltanto oggi la FIP ha dato alla stessa il sapore dell’ufficialità: Italia-Lituania, terza gara della seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019, si disputerà al PalaLeonessa di Brescia giovedì 29 novembre alle ore 20:15.

Per la prima volta, dunque, gli azzurri giocheranno una partita ufficiale nella città lombarda: l’occasione è data dalla recente riapertura dell’ex PalaEib, che la Germani Basket Brescia ha già potuto utilizzare sia in campionato che in EuroCup dopo tre anni di esilio a Montichiari.

La Nazionale di coach Meo Sacchetti arriverà all’appuntamento forte delle vittorie contro Polonia e Ungheria, che hanno creato prospettive estremamente favorevoli in relazione alle possibilità di qualificarsi per la rassegna iridata. Questa volta l’ostacolo sarà più complesso, visto che non battiamo la Lituania in una competizione ufficiale dalla notte della semifinale olimpica del 2004, anche se bisognerà fare i conti con le assenze legate a NBA ed Eurolega (in quest’ultimo caso si è creato il paradosso, provocato dal calendario, per il quale Zalgiris Kaunas e Olimpia Milano scenderanno in campo poco più di un’ora prima, con un momento di sovrapposizione pressoché certo).

Il secondo incontro di questa finestra dedicata alle squadre nazionali si terrà invece domenica 2 dicembre, e vedrà l’Italia andare in Polonia, che ospiterà gli azzurri all’ERGO Arena di Danzica (anche in questo caso alle ore 20:15).













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo