Basket: Patrick Baumann, segretario generale della FIBA, è morto improvvisamente a 51 anni

A Buenos Aires è terminata, in modo del tutto improvviso, la vita di Patrick Baumann, che ricopriva lo status di segretario generale della FIBA.

Baumann, nato a Basilea il 5 agosto 1967, ha ricoperto il ruolo sopracitato fin dal 2002, ed aveva recentemente esteso la sua permanenza in tale posizione fino al 2031. Ex giocatore di basket, ha dato una forte spinta allo sviluppo della branca del 3×3, che ha contribuito a far diventare sport olimpico. Più di recente, era stato, in modo neanche troppo nascosto, tra i protagonisti della battaglia che tuttora coinvolge FIBA e ULEB sulla questione della sovrapposizione tra Eurolega e finestre nelle quali far giocare le Nazionali.

Il ruolo di Baumann, però, non si limitava alla sola pallacanestro: era anche il presidente in carica della Global Association of International Sports Federations (GAISF, quella che dal 2009 al 2017 si chiamava SportAccord), che è l’organizzazione che riunisce in sé tutte le federazioni sportive internazionali, siano esse comprese o meno tra quelle riconosciute dal CIO.

Alla famiglia di Baumann sono arrivate, tramite comunicato, le condoglianze del Presidente della FIP Gianni Petrucci, nonché di tutta la Federazione Italiana Pallacanestro.













Credit: Ciamillo